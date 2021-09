Cronaca



A due anni dalla scomparsa l'Inac e la Cia Toscana ricordano Sergio Pagliai

martedì, 14 settembre 2021, 17:16

L'Inac nazionale dedica una targa commemorativa alla figura del direttore dell'Inac lucchese. La Cia Toscana Nord e il Patronato Inac di Lucca ricordano la figura di Sergio Pagliai, direttore dell'Inac, prematuramente scomparso due anni fa.

E lo fanno esattamente come avrebbe voluto Pagliai, senza retorica e guardando agli aspetti concreti del momento in cui viviamo: «Abbiamo attraversato – dicono – un momento storico difficile per il nostro Paese, per la nostra comunità, per il mondo intero e ne stiamo uscendo tra tante difficoltà e responsabilità, operando come Sergio ci aveva insegnato: con umanità e dedizione al lavoro, cercando di avere almeno un po' della sua ineguagliabile competenza e della sua impareggiabile bontà. Il suo ricordo ci spinge ogni giorno a fare meglio e ad affrontare il nostro lavoro con passione, in quanto sentiamo la responsabilità di farne rivivere tramite le nostre azioni i suoi insegnamenti».

Ma l'importanza di Pagliai non si ferma al ricordo che ha impresso nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e hanno percorso un tratto di strada con lui. Anche a livello nazionale, la sua figura viene ricordata come esempio di competenza e di disponibilità. E, in occasione del cinquantesimo anniversario del Patronato, è stata consegnata ai rappresentanti lucchesi una targa commemorativa, dedicata a Pagliai al quale rivolge: «Un sentito ringraziamento per aver contribuito con grande impegno e passione all'affermazione e alla crescita del nostro Patronato».