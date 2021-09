Cronaca



Aggressione in via Vittorio Veneto: individuato il terzo complice

giovedì, 30 settembre 2021, 17:41

Questa mattina, a Lucca, i carabinieri della stazione di Lucca hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità, emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze a carico di un 17enne, dimorante nel comune di Lucca, per i reati di lesioni personali aggravate in concorso e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.



I militari, nel proseguo delle attività d’indagine, hanno individuato il giovane quale complice dei due cittadini extracomunitari di origine marocchina arrestati dai carabinieri il 14 per l’aggressione subita da un 35enne, cittadino italo-cubano residente a Lucca, avvenuta alle ore 00:50 del 20 giugno. In quella circostanza i tre, per futili motivi, avevano accerchiato il 35enne mentre passeggiava nella Via Vittorio Veneto del centro storico di Lucca, e dopo averlo scaraventato a terra lo avevano colpito ripetutamente con pugni e calci, per poi sfregiargli permanentemente il volto ed il collo con il coccio di una bottiglia di vino.



A seguito dell’aggressione la vittima, oltre alle citate deformazioni permanenti, aveva riportato una prognosi di 20 giorni per contusioni varie in tutto il corpo. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso una comunità per minori dove permarrà sotto la vigilanza degli operatori.