Arrestato tunisino per spaccio

mercoledì, 22 settembre 2021, 14:41

Questa mattina, a Lucca, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Lucca, a carico di un cittadino extracomunitario 23enne, di origine tunisina, nullafacente e senza fissa dimora, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.



L’indagine ha avuto inizio il 7 aprile, quando i militari, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella stazione ferroviaria di Lucca, hanno sorpreso il giovane mentre si avvicinava ad un altro soggetto noto consumatore di sostanze stupefacenti con fare sospetto. Date le circostanze il 23enne, conosciuto nell’ambiente come “Cappellino”, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana suddivisa in dosi. I successivi accertamenti, durati oltre quattro mesi, hanno consentito ai carabinieri di documentare oltre 600 attività di spaccio al dettaglio di eroina, commesse nei confronti di 13 persone.



L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.