Carabinieri, il sindacato segnala carenze di organico

mercoledì, 1 settembre 2021, 18:30

Il settore adulti, nel quinto anno (3 agosto 2016) dal ritorno di Mansueto Bianchi alla casa del Padre, propone una mattina di riflessione sulle "orme di Mansueto"

mercoledì, 1 settembre 2021, 16:36

A due settimane dal suono della prima campanella, l'assessore all'ediizia scolastica Francesco Raspini ha effettuato un sopralluogo alle scuole di San Fiippo, Picciorana e Antraccoli insieme al responsabile della sicurezza dell'Istituto comprensivo Lucca 6, professore Carlo Carmagnini e a un tecnico dell'ufficio comunale

mercoledì, 1 settembre 2021, 16:28

CISL FP, lo scorso luglio, aveva chiesto all’Azienda Sanitaria di avere una mappatura sull’utilizzo del personale non vaccinato

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:41

Stamani l'inaugurazione in presenza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e dei familiari che hanno così voluto ricordare l'operaio caduto dalla gru mentre montava i lumini per la Luminara insieme ad Antonio Pellegrini

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:26

L'estate è ormai finita ma non i corsi della Croce Rossa. Giovedì 9 e venerdì 10 settembre - in modalità on line - ripartirà infatti il corso di accesso per diventare volontario del comitato di Lucca

martedì, 31 agosto 2021, 12:50

Ieri i volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca hanno consegnato in segno di riconoscenza tre preziose litografie a Fabio Andreini, Diego Andreini e Massimiliano Naletto