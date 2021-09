Cronaca



Consegnato attestato a Bianca Maria Lamberti, figlia dell’appuntato Gaetano Lamberti

martedì, 14 settembre 2021, 10:53

L’11 settembre, in occasione della visita a Lucca della sig.ra Bianca Maria Lamberti, figlia dell’appuntato Gaetano Lamberti (MBVM), per ricordare il sacrificio compiuto dal padre in porta Sant’Anna, ha avuto luogo presso la sede dell’Associazione Finanzieri d’Italia Sez. Lucca, la consegna dell’attestato di socio benemerito dell’ANFI. Alla cerimonia era presente anche il figlio, Gaetano Ramini (funzionario della polizia di Stato), amici e parenti.



La famiglia delle fiamme gialle in congedo è onorata di avere fra le proprie file la figlia del militare deceduto per la liberazione di Lucca e dell’Italia intera.



Viva l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Viva la Guardia di Finanza, Viva l’Italia.