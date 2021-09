Damiano Carrara premiato in San Micheletto

Altri articoli in Cronaca

martedì, 14 settembre 2021, 11:23

Con una sobria cerimonia svoltasi presso la caserma “Giacomo Puccini”, sede del comando provinciale di Lucca, presieduta dal comandante regionale Toscana, generale di divisione Bruno Bartoloni, è avvenuto il passaggio di consegna tra il colonnello Massimo Mazzone e il col. t. SPEF Marco Querqui

martedì, 14 settembre 2021, 10:53

L’11 settembre, in occasione della visita a Lucca della sig.ra Bianca Maria Lamberti, figlia dell’appuntato Gaetano Lamberti (MBVM), per ricordare il sacrificio compiuto dal padre in porta Sant’Anna, ha avuto luogo presso la sede dell’Associazione Finanzieri d’Italia Sez. Lucca, la consegna dell’attestato di socio benemerito dell’ANFI

martedì, 14 settembre 2021, 08:41

Consegnati i riconoscimenti ai lucchesi che si sono distinti all’estero ieri pomeriggio in San Micheletto a Lucca. Foto

martedì, 14 settembre 2021, 07:26

La processione della luminara di Santa Croce non ha saturato tutti i posti disponibili, sia nello sfilamento come nelle piazze riservate al pubblico. Insomma i 700 partecipanti indicati alla vigilia e i 2.100 spettatori previsti non si sono raggiunti. Questo fatto è stato poco simpatico

lunedì, 13 settembre 2021, 16:34

Il maggiore Antonio Trombetta lascia Lucca dopo quattro intensi anni alla guida della compagnia carabinieri del capoluogo toscano per assumere il delicato incarico di comandante del nucleo informativo di Bologna

lunedì, 13 settembre 2021, 16:29

Il 19 settembre alle 17 torna la visita guidata per chi ha il cuore grande. Dopo il grande successo del 2020, che ha permesso di raccogliere una bella cifra, tanto da coprire buona parte dell'operazione di un gatto randagio malato di tumore, il 2021 non vuole essere da meno