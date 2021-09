Cronaca



Degrado e sporcizia al parcheggio Carducci

giovedì, 9 settembre 2021, 09:51

di gabriele muratori

Cestini strapieni, cartacce per terra, spazzatura ammassata in vari punti sotto le siepi, rifiuti lungo i marciapiedi. Un brutto biglietto da visita, soprattutto per i tanti turisti stranieri che ancora oggi continuano ad arrivare nella nostra città e che posteggiano la loro auto al parcheggio Carducci lungo la circonvallazione. Questa perlomeno era la situazione di stamattina alle ore 10, ma a giudicare dalla sporcizia sparsa su buona parte dell'area, si tratta di uno scenario persistente da tempo.



"Colpevole di questa situazione é sicuramente l'inciviltà della gente, dimostrata anche dalle tante mascherine gettate a terra - riferiscono alcuni utenti abitudinari del parcheggio - Ma anche la non costante pulizia da parte di chi di dovere". Difatti, oltre al solo svuotamento dei bidoncini, sarebbe necessaria una pulitura generale di tutto il parcheggio in maniera periodica.