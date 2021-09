Cronaca



Dopo la farmacia Giannini 'assale' anche la Lunardi: preso dai carabinieri il rapinatore col cappuccio

mercoledì, 29 settembre 2021, 18:52

Dopo aver tentato di rapinare infruttuosamente la Farmacia Giannini a Lunata, ecco che il medesimo individuo con il cappuccio e vestito tutto di nero ha cercato di rapinare un'altra farmacia.

Infatti, poco dopo le 10, “la scena” andata in onda sulla via Pesciatina si è ripetuta nella farmacia “Lunardi” in via delle Ville a San Cassiano a Vico, dove l’uomo è riuscito a portare via dalla cassa la somma di 450 euro.

A seguito dei due episodi i carabinieri hanno avviato le ricerche battendo il territorio in maniera minuziosa e disponendo posti di controllo nelle principali vie di fuga, impiegando diverse unità delle varie stazioni e della sezione radiomobile della compagnia di Lucca.

Sono proprio questi ultimi, che dopo aver visionato con attenzione i filmati dei vari sistemi di videosorveglianza hanno capito chi poteva essere l’autore dei due crimini e sono riusciti a ricostruire i movimenti dell’uomo, un 46enne domiciliato ad Altopascio, il quale, intorno, alle 14 hanno individuato in un noto ristorante di Lucca in zona Carignano, mentre pranzava con un amico.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di tutti i capi di abbigliamento raffigurati dalle immagini delle telecamere e di parte della refurtiva. Negli uffici dell’Arma, poi, decideva di collaborare con gli inquirenti rendendo piena confessione e dando precise indicazioni per fare rinvenire l’oggetto utilizzato per commettere i due reati.