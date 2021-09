Due nuovi ispettori alla polizia municipale di Lucca

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 15 settembre 2021, 18:51

Le due figlie di Francesca Pierini, purtroppo recentemente scomparsa, ricordano la loro “bellissima e coraggiosissima mamma”

mercoledì, 15 settembre 2021, 15:03

L'assessore Simi: "servizio efficace e benefico per la prevenzione". 377 sanzioni, di cui la metà per eccesso di velocità, guida senza cinture di sicurezza e in stato di ebbrezza

martedì, 14 settembre 2021, 17:16

L'Inac nazionale dedica una targa commemorativa alla figura del direttore dell'Inac lucchese. La Cia Toscana Nord e il Patronato Inac di Lucca ricordano la figura di Sergio Pagliai, direttore dell'Inac, prematuramente scomparso due anni fa

martedì, 14 settembre 2021, 16:56

In occasione della riapertura delle scuole, domani 15 settembre, entrerà in servizio sui binari della Toscana un nuovo treno Rock. Si tratta del 10mo treno dei 29 Rock destinati alla Regione

martedì, 14 settembre 2021, 16:55

Un incidente stradale è avvenuto ieri sera verso le 19.30 sulla via per Pisa a Santa Maria del Giudice, poco prima dell'ingresso del foro di San Giuliano, dove uno scooter e un'automobile si sono scontrati frontalmente

martedì, 14 settembre 2021, 16:15

Si è svolta, nei giorni scorsi, una riunione della conferenza provinciale permanente, coordinata dal prefetto Francesco Esposito, per definire il piano di trasporto in vista dell'inizio dell'anno scolastico