Cronaca



Ex manifattura, da Lodovica Giorgi un 'calcio in bocca' alla fondazione Carilucca e al comune

giovedì, 23 settembre 2021, 22:49

di aldo grandi

Non c'è verso di farsi invitare a certe serate allestite in altrettanti salotti lucchesi dove, tra l'altro, si mangia e, soprattutto, si beve anche molto bene. Ci sono, addirittura, personaggi in voga che chiedono di poter essere accolti per ascoltare e raccontare, fuori dai denti e lontano da orecchie indiscrete, quello che non hanno la possibilità di dire erga omnes.

Però, se hai qualcuno che ti fa la rana dalla bocca larga, allora puoi stare sicuro che le notizie e il Gossip più o meno intelligente ti arriva senza ombra di dubbio. E così è. Non sarà un caso se, ieri sera, in una casa della immediata periferia elegante lucchese, alcuni aspiranti candidati a non si sa bene cosa si sian o incontrati per fare bisboccia e togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Così, ci è stato raccontato, una delle protagoniste dell'happening è stata l'avvocato Lodovica Giorgi, donna intelligente, libera da obblighi e compromessi, penalista con la quale ci siamo imbattuti quattro volte e, se non erriamo, ne siamo usciti sempre con la buccia salva.

La Giorgi, che abbiamo sempre considerato se non di sinistra di sinistra estrema o quasi, è balzata agli onori della cronaca dell'ultimo anno per le sue posizioni dirompenti sulla ex manifattura tabacchi. Dura la sua posizione contro il presidente della Fondazione Carilucca Marcello Bertocchini, contro Coima di Manfredi Catella e anche contro l'amministrazione accusata di immobilismo se non, addirittura, peggio.

Sarà, forse, per questo motivo che domattina a palazzo Pfanner, dove presenterà il suo Progetto Lucca per una ex manifattura all'insegna della finanza etica, sociale e creativa, tanti saranno gli ospiti, ma mancheranno tutti i vertici cittadini del partito democratico che gliel'hanno giurata. E pensate, pare che lei abbia, addirittura, invitato ad personam, ma che non abbia ricevuto nemmeno una risposta di comodo.

L'unica, nel Pd, che, a quanto pare, le ha dimostrato solidarietà, è stata la solita bastian contrario Valentina Mercanti, ma lei non fa testo dato che con questa amministrazione, bontà sua, ha rotto da un pezzo non nel senso dei rapporti, ma nel senso dell'essere migrata a miglior sorte.

Ma lo sapete che la Ilaria Vietina si è messa in testa che la manifattura tabacchi, quel rudere in mezzo alla città, dovrà essere di esclusiva proprietà pubblica? Già, ma i soldi per ristrutturarla dove li prende il comune di Lucca?

Comunque sia domattina ci sarà da ridere. La Music Innovation Hub, una SpA Impresa Sociale che crede nella musica come strumento di emancipazione, inclusione ed integrazione, forma espressiva in grado di sprigionare nuove energie e rompere barriere sociali, sbarcherà con i suoi vertici a Lucca per spiegare cosa intende fare e come farlo per restituire il rudere alla città realizzando una sorta di tempio della musica.

Il legame tra MIH e Progetto Lucca, l'associazione costituita da cinque professionisti - Lodovica Giorgi, Elvio Cecchini, Massimo Viviani, Giorgio Lazzarini e Pierluigi Stefani - è nato proprio a seguito dei contatti e dei suggerimenti che quest'ultimo, ex marito di Marialina Marcucci e da sempre impegnato nel settore musicale, ha proposto ai suoi colleghi di avventura.

Lucca, in fondo, ha bisogno di un tempio della musica dove poter far esibire la sua anima più inquieta e sognatrice. Non basta il Boccherini come non è sufficiente qualunque altra realtà interna alle mura. Così poter realizzare una impresa del genere sarebbe un obiettivo strabiliante.

Ma i soldi? Già, il denaro è un aspetto fondamentale. Bertocchini resterebbe alla finestra, niente coinvolgimento della fondazione, via libera, invece, a Invimit spa, Investimenti Immobiliari Italiani Sgr, società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Azz... che calcio in faccia a comune e Fondazione.

Un progetto che avrebbe un ampio risvolto educativo e sociale, ma che dovrà convincere le categorie e le forze politiche e amministrative. Lodovica Giorgi, questa mina vagante della politica lucchese, è sicura che ci sarà una chance, ma i salotti sono una cosa e la realtà un'altra.