Ex militare si toglie la vita con una pistola

giovedì, 9 settembre 2021, 11:39

Un uomo di 60 anni, australiano ma nato in Belgio, residente a Nave, in via dei Lippi Bassi, si è tolto la vita questa mattina presto sparandosi un colpo di pistola alla testa con un'arma rudimentale che deteneva in casa. Giunti sul posto sia l'ambulanza infermieristica della Misericordia che l'auto-medica del Campo di Marte, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non si conoscono al momento le motivazioni che abbiano portato l'uomo, un ex militare della Legione Straniera, a compiere un gesto così estremo. Giunte anche diverse pattuglie dei carabinieri.



Notizia in aggiornamento