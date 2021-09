Cronaca



Family Net, aperte le iscrizioni ad esperti, stakeholders, manager, funzionari, responsabili delle risorse umane

lunedì, 20 settembre 2021, 13:57

Equilibrio tra tempi di lavoro e famiglia, una nuova cultura della gestione delle risorse umane. Parte il corso di alta formazione, gratuito, destinato ad aziende ed enti, per formare un gruppo di specialisti chiamato a diffondere dentro i luoghi di lavoro la cultura del bilanciamento dei tempi di vita familiare e lavorativa.

A presentare gli sviluppi del progetto alla stampa sono il presidente della Provincia, Luca Menesini, Maria Teresa Leone, consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, e Rita Matano, responsabile scientifica del progetto.

Il corso di alta formazione è un passo concreto, un volano utile per sensibilizzare Comuni, Aziende, Associazioni e Terzo Settore che la Provincia di Lucca mette in atto, aperto a tutte e tutti coloro che intendono contribuire allo sviluppo di una cultura del rispetto del rapporto tra tempi di vita e di lavoro sul territorio provinciale. Serve infatti a formare un gruppo di specialisti chiamato a diffondere una cultura organizzativa family friendly e per offrire nuove competenze al personale già inserito nell'organizzazione.

Tempi e modalità di iscrizione – massimo 50 partecipanti – saranno comunicati quanto prima.

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare l'Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Lucca allo 0583 417773.

In questo percorso formativo verranno proposti contenuti sulle tematiche della conciliazione secondo un'ottica di genere, di welfare territoriale, di benessere organizzativo e individuale, sul management aziendale di welfare, sul tema dello smart working, così attuale, e sulla Certificazione Family Audit, lo strumento manageriale che si occupa di adottare gli standard più appropriati per il bilanciamento della vita lavorativa con la vita familiare dei lavoratori, che è il cuore e l'obiettivo del progetto.

Oltre a condividere testimonianze di persone che operano in enti che hanno da anni adottato questa certificazione, durante la formazione sarà possibile confrontarsi con esperti a più livelli e su più tematiche, per individuare il percorso migliore per la propria realtà lavorativa, sia come dipendente sia come manager, sia privata sia pubblica.

Oltre alla promozione e sensibilizzazione delle best pratices riconosciute a livello nazionale ed internazionale sul tema della conciliazione lavoro/famiglia, al percorso intrapreso sulla certificazione Family Audit e alla formazione di un gruppo di specialisti di cultura organizzativa family friendly attraverso il corso di formazione in partenza, il progetto "Lucca Family Net" prevede come prossimo passo l'emissione di un bando rivolto agli enti pubblici e privati, aziende di tutte le dimensioni e ambiti economici compreso le organizzazioni del Terzo settore per l'attuazione di una sperimentazione provinciale mirata alla promozione di una nuova cultura di gestione delle risorse umane. Il bando serve a selezionare soggetti che beneficeranno di un contributo per la realizzazione del percorso di certificazione.

La Provincia di Lucca ha intrapreso da tempo il percorso di introduzione di queste politiche nei propri ambienti di lavoro attraverso la Certificazione Family Audit e grazie al finanziamento biennale reso disponibile dal Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.