Fototrappola a San Vito: 20 sanzioni e quasi 14 mila euro di multe per abbandono rifiuti

giovedì, 30 settembre 2021, 17:41

E' un 17enne, dimorante nel comune di Lucca, il complice dei due cittadini extracomunitari di origine marocchina arrestati dai carabinieri il 14

giovedì, 30 settembre 2021, 15:30

E’ stata rinnovata la convenzione che lega il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e l’associazione “Percorso in Fattoria”, la realtà che, per conto del comune di Lucca, cura e gestisce la struttura della Fattoria urbana alla Riva degli Albogatti a Nave, proprio lungo il Serchio

giovedì, 30 settembre 2021, 15:12

Anche quest'anno il comune di Lucca ha aderito alla campagna "Nastro Rosa", promossa dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e da Anci e associata a quella internazionale "Breast Cancer Awareness Month"

giovedì, 30 settembre 2021, 15:00

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno (Sam) promossa da Unicef e Organizzazione mondiale della Sanità che si festeggia a partire da domani, 1° ottobre, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha realizzato il suo primo servizio podcast

giovedì, 30 settembre 2021, 14:29

Aprirà entro la fine del 2021 e durerà circa 1 anno e 4 mesi (480 giorni naturali e consecutivi indicati nel capitolato d'appalto) il cantiere per il recupero del complesso di San Nicolao nell'omonima via a Lucca

giovedì, 30 settembre 2021, 10:38

E' iniziato l'abbattimento della recinzione delle scuole materna ed elementare in P.le Moro, per far posto alla costruzione della Galleria Coperta. Ma dove sono i giovani di Friday for future che l'altro giorno hanno scioperato contro il clima? Non era meglio fare casino per difendere il verde a San Concordio?...