Cronaca



Giornata della disabilità al Luna Park

venerdì, 10 settembre 2021, 17:08

Presidente e delegati del tavolo della disabilità di Lucca, insieme all'assessore alle attività produttive Chiara Martini, hanno incontrato il comitato degli esercenti del Luna Park presieduto da Alberto De Luca per un confronto sulla giornata dedicata alla disabilità, che si terrà come di consueto mercoledì 22 settembre al Luna Park in via delle Tagliate.



A Lucca ormai sono svariati anni che viene offerta questa opportunità ai bambini e ragazzi con disabilità, nel contesto della settimana dedicata dai gestori delle giostre agli studenti.

Il pomeriggio del 22 sarà aperto con un saluto ai ragazzi che proverranno da tutta la provincia e da un breve intrattenimento ludico e musicale. Verrà distribuito un gadget e infine tutti potranno fare gratuitamente con i loro accompagnatori i loro giri sulle giostre.



I componenti del tavolo hanno apprezzato questa disponibilità da parte dei gestori delle giostre, sottolineando l’importanza di voler garantire una sempre maggiore inclusione delle persone con disabilità alla vita sociale della città, della quale il Luna Park cittadino è sicuramente un esempio fondamentale.



Sono state poi avanzate alcune proposte relative alle attività quotidiane, che sono state accettate con entusiasmo dagli esercenti. In particolare l'"ora della calma", cioè un ora nella quale all'interno del Luna Park le musiche e i suoni delle giostre verranno diminuiti, per venire incontro alle esigenze non solo delle persone con disabilità sensoriale come le persone autistiche, ma anche delle persone non vedenti e dei bambini molto piccoli.



Questa ora sarà fissata dalle 15 alle 16.30 per tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì e in ogni caso sarà sempre possibile chiedere all’esercente di abbassare la musica nel momento in cui una persona con disabilità abbia bisogno di più tranquillità per fare il proprio giro sulla giostra. Altra richiesta importante accolta dai gestori del Luna Park riguarda gli accompagnatori, che potranno salire sulle attrazioni senza pagare quando i bambini o ragazzi con disabilità ne abbiamo bisogno.