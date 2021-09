Cronaca



Giovani in piazza per salvare il pianeta, ma cosa c'entrano le facce 'wanted' di Tambellini, Santini, Mammini e Lemucchi?

venerdì, 24 settembre 2021, 20:34

di aldo grandi

Si sono dati appuntamento questa mattina, come nel resto di questa sfasciata penisola, per protestare contro il clima e il sistema attuale che, a quanto pare, non ne terrebbe conto minacciando il futuro e la salvaguardia del pianeta e del suo ecosistema. Sono partiti da piazzale Verdi, quasi tutti studenti che hanno approfittato della ricorrenza per scioperare, loro sì, a scuola e fare sega. Passano gli anni, ma la sostanza è sempre la medesima: era così anche durante gli anni di piombo e anche prima. Voglia di studiare?, per carità.

La prima cosa che ci ha colpito, tuttavia, è la quantità di cartelli impugnati dai ragazzi con sopra le immagini degli assessori e del sindaco di Lucca, ma anche di Remo Santini e la scritta Wanted. Mah, di stronzate ne leggiamo ogni giorno, ma queste sono tra le migliori...

Cosa avranno mai fatto, infatti, la Serena Mammini, l'Alessandro Tambellini, il Remo Santini, il Giovanni... Lemucche, il Francesco Raspini per avvelenare questo clima già così avvelenato per conto suo?

Non ci entusiasmano i giovani di Friday for future, facile manifestare per le strade e scioperare quando si ha la pancia piena e qualcuno che ti protegge e ti fa trovare da mangiare da mane a sera. Per di più stiamo parlando di ragazzi e ragazze, nella maggior parte, che una volta terminati gli studi e ammesso che non finiranno tra le zone parassitarie del pubblico impiego, dovranno cercare lavoro e trovarlo è molto, ma molto più difficile che starsene in mezzo alla via con visi coperti da mascherine, il mezzo burqa, e tatuaggi improvvisati. Colpa degli insegnanti in gran parte, i quali, anche loro salvo lodevoli eccezioni, sono sempre il peggior esempio di conformismo.

Abbiamo notato molti giovani armati di telefoni cellulari che, come tutti sanno, non appartengono a questo sistema succhia-risorse. Forse qualcuno dovrebbe spiegare loro, ma trovatelo un professore in grado di farlo senza appartenere a qualche ideologia verniciata di rosso, che la prima regola per fermare il degrado del pianeta è consumare meno e questo non perché si debba, poi, consumare tutti come vorrebbero loro che aprirebbero anche le porte delle proprie case a cani e porci. Consumare meno vuol dire proprio comprare meno. E se anche loro non comprano più di tanto perché non lavorano, ci pensano le loro famiglie a fare quello che tutti o quasi fanno da sempre.

Il clima peggiora? I ghiacciai si sciolgono? La terra si surriscalda? La plastica ha invaso gli oceani? E allora cominciate col chiedere e pretendere meno invece di desiderare sempre e di più. Può anche darsi che tra voi ci sia qualcuno che pensa di aver scoperto l'acqua calda e si ribella alle regole, ma vedervi tutti, all'aperto, con indosso le mascherine, ci ha fatto, realmente, ridere. Siete, date retta, contestatori senza senso e senza rabbia. Statevene a casa o, meglio ancora, a scuola se potete.