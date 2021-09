Grande operazione di intelligence della polizia: scoperti e identificati i giovani che entrarono al Luna Park senza Green Pass e mascherina

Altri articoli in Cronaca

martedì, 28 settembre 2021, 18:01

Ieri pomeriggio in piazza San Michele è arrivata la staffetta ciclistica dei Parents e Fridays for Future Italia, che stanno percorrendo la via Francigena da Roma a Milano, in vista del vertice PreCOP 26 delle Nazioni Unite che si terrà all'inizio del mese di ottobre a Milano appunto

martedì, 28 settembre 2021, 17:51

I funzionari ADM di Livorno hanno scoperto un’importante frode che avrebbe interessato due distinte spedizioni dalla Cina di scooter elettrici in violazione alla normativa sui marchi.

martedì, 28 settembre 2021, 17:35

Terminati gli studi teologici, si è laureata in Filosofia all’ Università di Pisa. Attualmente insegna al Liceo Scientifico "A. Vallisneri" di Lucca ed è residente a Quiesa

martedì, 28 settembre 2021, 14:13

Brutto incidente questa mattina, poco dopo le 7, nell'area di sosta riservata al personale dell'ospedale San Luca. Un'infermiera di 56 anni, Giovanna Colombini, residente a Capannori, è stata ricoverata in gravissime condizioni dopo aver battuto il capo

martedì, 28 settembre 2021, 13:55

Garby e isole interrate: unico sistema per migliorare la qualità della raccolta differenziata in centro storico. Sistema Ambiente difende la raccolta porta a porta lucchese, chiarendo all'ex assessore regionale Eugenio Baronti le scelte operate per il centro storic

martedì, 28 settembre 2021, 13:46

Anche il territorio di Villa Basilica sarà raggiunto dalla connessione veloce: grazie all'Agenda digitale della Regione Toscana sono stati stanziati i fondi per la realizzazione della rete in fibra ottica. I lavori sono stati avviati e sono già iniziati i primi scavi per le opere necessarie