Green pass a scuola, appello di genitori e insegnanti: “Si vieti, vìola la privacy”

sabato, 11 settembre 2021, 17:45

Si fa sentire il nuovo gruppo di cittadini “Lucca Consapevole”, nato dall’incontro di coloro che da più di un mese e mezzo danno vita tutti i sabati pomeriggio in piazza Napoleone a Lucca a manifestazioni spontanee contro l’introduzione del Green pass e che nei prossimi giorni promuoverà nuove iniziative pacifiche incentrate ai valori dell’inclusività e della disobbedienza civile.

“A poco meno di cinque giorni dall’inizio della scuola – dichiara il gruppo “Lucca Consapevole” - alcuni genitori e insegnanti preoccupati dal clima esasperato che si respira intorno alla discussione che avviene sia in Parlamento che nella società sull’utilità o meno, ai fini della prevenzione del contagio per il Covid19, dell’introduzione dello strumento politico denominato Green pass, rivolgono un sentito appello, ai signori presidi e alla dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, dott.ssa Donatella Buonriposi, per chiedere che sia ribadito il divieto assoluto a tutto il corpo docente e agli studenti, nel rispetto della legge sulla privacy, di chiedere lo stato di vaccinazione ai ragazzi all’interno della scuola”.

“La divulgazione di dati sensibili – incalza il gruppo - oltre che essere illegittima, potrebbe generare episodi di discriminazione e/o bullismo esponendo a violenze e vessazioni coloro che non sono vaccinati, o perché minorenni destinatari delle scelte dei loro genitori, o per scelta personale o per ragioni di salute. La privacy è comunque rispettata per tutte le altre vaccinazioni”.

“Tra l’altro – conclude - si ricorda che nelle scuole italiane in perfetta anonimato, da anni, frequentano bambini con patologie infettive croniche come HBV, HCV, HIV e da sempre le istituzioni scolastiche sono riuscite a conciliare il diritto alla salute di tutti e il naturale diritto alla privacy di questi soggetti”.