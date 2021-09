Cronaca



I professionisti del "San Luca" protagonisti al congresso europeo di cardiologia

giovedì, 2 settembre 2021, 16:29

Si è appena conclusa l’esperienza formativa digitale in era Covid del congresso della Società Europea di Cardiologia con un ulteriore riconoscimento per la Cardiologia di Lucca.

“Anche quest’anno con grande piacere – sottolinea il direttore della struttura di Cardiologia di Lucca Francesco Bovenzi - abbiamo arricchito il programma dell’evento europeo con un nostro originale studio clinico in cui dimostriamo come semplici parametri ecocadiografici da stress siano associati al rischio di una più elevata mortalità cardiovascolare. Fare ricerca clinica ha prodotto una visione aggregante e una nuova cultura che ci permette di traslare meglio le evidenze scientifiche al letto dei pazienti. Inoltre, essere protagonisti nella ricerca clinica ha offerto grande visibilità professionale personale, ma a cascata della struttura ospedaliera e dell’Azienda”.

Il prezioso impegno nella ricerca clinica della Cardiologia del "San Luca" è evidenziato dal numero di citazioni su riviste scientifiche internazionali che proiettano tra le prime strutture ospedaliere: “La partecipazione ai grandi eventi è un privilegio professionale straordinario - aggiunge il responsabile della ecocardiografia del San Luca Lauro Cortigiani - perché rappresenta una conferma del livello di eccellenza raggiunto al San Luca: un successo che inorgoglisce noi e l’Azienda. Questo importante lavoro collaborativo che ho discusso al Congresso Europeo è stato appena pubblicato in via prioritaria su una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, perché siamo consapevoli che non può esserci un buon livello di assistenza senza una robusta produzione di ricerca clinica. Negli anni abbiamo dimostrato come l’aumento della sopravvivenza cardiovascolare sia legato anche all’accuratezza della diagnostica strumentale, per la quale siamo riferimento per molte realtà ospedaliere”.

I numeri di monitoraggio dell’impatto scientifico nella Cardiologia del "San Luca" sono infatti cresciuti in maniera esponenziale in questi ultimi anni: “L’eccellenza nell’editoria accademica ospedaliera, sostenuta da un elevato numero di citazioni - conclude Bovenzi - è frutto di passione per il nostro lavoro che non ha limiti, perché viene svolto con impegno umano e professionale per il benessere di tante persone”.