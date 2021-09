Cronaca



Il canale Benassai sarà coperto interamente: c'è l'accordo con la Soprintendenza

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:26

È giunta a conclusione la vicenda della ricostruzione della copertura del canale Benassai che corre sotto la pista ciclabile del viale San Concordio, dove, nei mesi scorsi, si era verificato un cedimento che aveva portato l'amministrazione comunale a dover verificare, demolire e progettare nuovamente la costruzione della copertura del condotto dall'altezza della chiesa fino a oltre l'intersezione con via Puccetti. La copertura del canale sarà ricostruita integralmente e ripristinata la pista ciclabile come prima dei lavori urgenti.

Nelle scorse settimane è infatti proseguito il dialogo fra il Comune la Soprintendenza dopo che l'ente periferico del Ministero della Cultura aveva prescritto di lasciare scoperto un tratto di oltre 30 metri, proprio in corrispondenza dell'incrocio con via Puccetti. La Soprintendenza ha poi interpellato Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (CoRePaCu) la quale tuttavia ha ritenuto che la questione potesse essere risolta direttamente a livello locale.

Dopo aver riesaminato tutta la questione, considerato che il canale Benassai ha subito nei secoli molti interventi che hanno cambiato l'aspetto e la regimentazione, considerata la portata discontinua che può determinare lunghi periodi di siccità o di acque stagnanti, considerate le richieste del Comune di Lucca che ha manifestato i problemi per le attività economiche, per i cittadini e per la sicurezza stradale, la Soprintendenza ha oggi autorizzato la ricostruzione della copertura di tutto il canale artificiale, riportando tutto esattamente allo stato precedente ai lavori urgenti. Il Comune di Lucca da parte sua si adopererà per una soluzione conservativa della volta del tratto di canale che corre sotto viale Guidiccioni.

“Ringrazio le associazioni di categoria, i commercianti e i cittadini di San Concordio che hanno compreso la complessità della questione e hanno sostenuto il progetto di ripristino che avevamo pensato. Un grazie anche a quei gruppi di opposizione del Consiglio comunale che hanno rinunciato a polemiche strumentali per collaborare alla solizione della questione – afferma l'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini – ringrazio infine la soprintendente Angela Acordon per la disponibilità e la competenza dimostrata nell'affrontare e nel valutare con grande equilibrio le delicate questioni che attengono al suo ufficio, che garantisce la conservazione del nostro patrimonio storico, e le necessità di uno dei quartieri più popolosi e vivi di Lucca. I lavori per la ricostruzione della copertura ripartono immediatamente per giungere a conclusione nei tempi più veloci, limitando il più possibile i disagi”.