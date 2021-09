Cronaca



Inaugurata l'annata del Lions Le Mura

sabato, 11 settembre 2021, 10:42

Nella splendida cornice di Torre del Lago Puccini si è inaugurata l’annata lionistica del Club Lions Lucca Le Mura.

Dopo una gita in battello sul lago nella magia del tramonto i soci ed i loro ospiti si sono riuniti nello Chalet de discorsi del presidente del governatore verso la speranza di uno stabile come purtroppo avvenuto nei due annate precedenti dunque l’attività su ostacoli. L Lago con la terrazza addobbata ed illuminata per l’occasione.

Accanto al Presidente del Club Carlo Siclari erano il Governatore del Distretto Lions 108 LA che di fatto coincide con la Toscana, il Presidente della Circoscrizione Lionistica Luca Biscioni e della Zona Lionistica Carlo Puccini.

La serata è stata allietata da intermezzi musicali in buona parte pucciniani presentati dall’ avvocato Andrea Consorti ed eseguiti dal maestro compositore Federico Favali e dalla recita di brani del testo dell’ultimo lavoro del socio e nostro concittadino Gino Bertini, un DVD dedicato alla vita di Giacomo Puccini.

Dai discorsi del Presidente e del Governatore è emersa la speranza che la endemia non ostacoli le attività come purtroppo avvenuto nelle due annate precedenti e l’impegno a proseguire comunque l’opera di promozione sia sociale che culturale si può andare si ritiene, di promozione sia sociale che culturale nella nostra Città e nella nostra Regione.