Cronaca



Irriducibile Momi

martedì, 28 settembre 2021, 08:28

di aldo grandi

Ve lo ricordate? Non solo per le interviste e gli articoli sulle Gazzette, ma anche e, soprattutto, per le numerose apparizioni nelle trasmissioni Tv di Paolo Del Debbio, Mario Giordano, Lucia Annunziata. Lui è Momi, al secolo Mohamed El Hawi, 35 anni, egiziano di nascita, ma fiorentino di adozione e di crescita, titolare del ristorante-pizzeria Tito a Firenze in viale Francesco Baracca.

Lo avevamo lasciato alle prese con le sua manifestazioni romane insieme ai colleghi di #IOAPRO, immerso nelle battaglie quotidiane contro il comune di Firenze che non gli perdonava di essere aperto quanto quasi tutti gli altri ristoratori, molti dei quali alla fame o quasi, restavano chiusi. Lui non aveva ceduto, non ha mai ceduto e adesso, a distanza di alcuni mesi, rieccolo nuovamente con il suo sorriso accattivante, più irriducibile che mai, con, sulle spalle, 25 multe somministrategli per aver tenuto la serranda alzata nonostante i divieti e le imposizioni e dieci denunce penali per aver rimosso i sigilli che la polizia municipale gli aveva appioppato.

Momi l'irriducibile. Che non ha mai smesso di essere se stesso, libero, irriverente, coriaceo, convinto che anche il vaccinarsi - e noi siamo con lui - rappresenti una forma di rinuncia, per come è stato progressivamente imposto come obbligo, alla propria individualità e alla propria libertà.

In questi mesi, il 5 giugno, si è anche sposato dopo alcuni anni di convivenza, lui che è di religione musulmana, ma di cuore italiano, che è più integrato di tanti italiani che, al contrario, sono, più semplicemente, (dis)integrati, che ha scelto di vivere nel nostro Paese, ma che, dopo quello che è successo, ha anche deciso che non aprirà mai più un locale nel nostro sfasciato Stivale, bensì solo all'estero perché - spiega - in Italia sei solo una vacca buona da mungere e un pollo fiscalmente da spennare e non interessa a nessuno quello che fai, quanto rischi, come lavori. Non esiste da noi una vera cultura dell'imprenditoria.

Avevamo visto giusto quando, lo incontrammo per la prima volta al ristorante l'Olivo in centro città a Lucca dove era ospite di un pranzo di lavoro organizzato da alcuni docenti universitari di Pisa e al quale era stato invitato Matteo Salvini in visita pastorale per promuovere l'elezione di Susanna Ceccardi. Non ci sfuggì la sua intelligenza vispa e capace di muoversi velocemente, la sua concretezza, la sua capacità di sentirsi a proprio agio anche in mezzo a una platea di sconosciuti. Lo consigliammo a Salvini presentandoglielo e dicendogli che un musulmano che viveva all'occidentale poteva essere un fantastico trait-d'union con una realtà migratoria che fatica, quella sì, a integrarsi.

Ma il Matteo, probabilmente, aveva altro a cui pensare e, infatti, si è visto come è andato a finire mentre Momi, al contrario, ha iniziato la sua ascesa non certamente politica, ma di sostanza.

Si è, tra l'altro, sposato con rito civile, con la sua compagna adesso moglie, una ragazza fiorentina di professione farmacista, nel comune di Calenzano, perché a Firenze non aveva alcuna voglia di 'farsi sposare' dal sindaco Nardella e, infatti, ha preferito spostarsi altrove.

Il suo locale, da Tito, è sempre aperto, sempre frequentato, con i commensali che non rinunciano a fermarsi un attimo per complimentarsi delle sue battaglie. Lui li accoglie con tutte le accortezze possibili, accettando, ovviamente, il Green Pass come forma di accesso, ma restando fedele, lui e un suo dipendente, alla libertà di scegliere di non iniettarsi alcunché nel corpo, Covid o non Covid.

La serata è di quelle ancora miti, Firenze, in fondo, restituisce quel calore accumulato durante l'estate. La sala è un grande giardino con il tetto che si apre a guardar le stelle. Anche noi che non siamo vaccinati possiamo, quindi, mangiare almeno fino a quando, dal 15 ottobre, saremo respinti sull'uscio di ogni ristorante d'Italia.

Momi sta con noi questa sera e con lui il suo fedelissimo Arber Dai Dharay, 22 anni, kossovaro, anche lui musulmano, ma cresciuto da quando aveva cinque anni a Firenze, anche lui, come Momi, tifoso viola, anche lui, ormai, orgoglioso di essere italiano e senza più voglia di tornare da dove è venuto.

Qui da Tito c'è la vera integrazione, quella che dovrebbe esserci anche nel resto di un Paese che è diventato una enorme spiaggia dove chiunque sbarca e fa quel che vuole senza nemmeno aver bisogno di chiedere il permesso. Qui i dipendenti sono tutti salvo, forse, qualche rarissima eccezione, provenienti da paesi europei e non solo. Eppure tutti si muovono all'unisono contenti di appartenere ad una squadra che sentono propria. Merito di Mohamed El Hawi: "Chi crede che per avere un ristorante e farlo funzionare basti un forno, una cucina e qualche cameriere oltre a un cuoco, non ha capito granché di questa professione. Dietro c'è la necessità di organizzare, c'è una gestione difficile che, soprattutto qui in Italia, richiede attenzione e presenza costante".

Si mangiano carne e pesce, la qualità è più che buona diremmo buonissima, i prodotti freschi e tutto funziona al millimetro. Noi, però, non possiamo venire quaggiù e non ordinare la pizza di Momi o, meglio, la pizza che il papà. Tito appunto, ha imparato a sfornare alcuni decenni fa dopo un lungo apprendistato, proveniente dall'Egitto, nelle pizzerie della capitale prima, di Firenze poi. Questa pizza la dovete provare almeno una volta, è leggerissima, quasi un sfoglia, e farcita e guarnita al top. Il bello è che dopo averne mangiate due è come se non ne avessimo mangiata che una. Digeribile quant'altre mai, forse proprio perché così sottile.

Uno dei commensali, il Cip, chissà perché, si è preso un primo a base di pesce. Lo osserviamo, il piatto, appena adagiato sul tavolo. E senza pietà infiliamo la forchetta per primi asportando un giro di spaghetti che ci intriga. Nemmeno il tempo di assaggiarli ed ecco che la scodella è nostra. Spaghetti cozze e limone con una base di crema di pane nero cosparsi - gli spaghetti - di pangrattato o, come sta scritto sul meno e all'inglese, di crumbs. Fabulous. Al punto che ne ordiniamo un'altra porzione sulla quale, però e si fa per dire, si avventano anche il Momi e, ovviamente, il Cip che era rimasto a bocca asciutta al giro precedente.

Da Lucca ci scrive su Wapp l'amico Flavio Torrini che da Momi è andato su nostro consiglio e che, saputo della nostra rimpatriata, avrebbe voluto venire con noi, ma aveva un appuntamento. Gli spediamo una foto. Flavio Torrini è una bella persona. Il suo darsi da fare per aiutare i commercianti e i ristoratori lucchesi durante il lockdown e non solo, è davvero stata una grande iniziativa.

Momi è lo stesso di sempre. Con lui la mamma, che lo aiuta e che si aggira tra i tavoli a suggerire ed osservare che tutto funzioni al meglio. Non ce ne sarebbe bisogno tanta è l'efficienza che traspare dall'operatività dello staff. Chapeau Momi. Ora ha anche fondato, con Antonio Alfieri, Biagio Passero e Umberto Carriera tutti di #IOAPRO, un partito, Io Apro, che ha già visto la luce e che a ottobre terrà la sua prima assise e al quale aderiscono tutti coloro che non ci stanno ad essere etichettati e schedati dai partiti, ma vogliono conservare la propria indipendenza di giudizio e autonomia di pensiero, ristoratori o meno non fa differenza.

Noi guardiamo a Momi, in fondo, come a un qualcosa che abbiamo contribuito a far crescere. E, perdonateci l'ardire, ne siamo, giustamente, orgogliosi.