La pioggia non ferma il Torneo degli Sbandieratori

domenica, 26 settembre 2021, 23:51

Si è svolto in Piazza Napoleone il XXI° torneo di bandiere organizzato dagli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca" al quale hanno partecipato i gruppi Sbandieratori provenienti da Alba, Calenzano e Gallicano.

Come da programma alle 15,30 è partito da Piazzale Verdi il Corteo Storico che ha attraversato le vie cittadine fino a Piazza Napoleone dove era stato allestito il Campo Gara.

I gruppi sono stati salutati dal Presidente del Consiglio Comunale di Lucca Francesco Battistini, che ha apprezzato la determinazione del gruppo organizzatore nel decidere di dare inizio al Torneo nonostante le incertezze del meteo.

A seguire è intervenuto in rappresentanza della Regione Toscana Federico Eligi, Consigliere speciale del Presidente

Giani, il quale ha brevemente fatto cenno alla Legge Regionale sulle Rievocazione Storiche recentemente approvata dalla Giunta Regionale.

Gradita la presenza ed il saluto di Roberta Benini Presidente del Comitato Regionale Toscano delle Rievocazioni Storiche.

La gara ha visto susseguirsi i gruppi di Alba Calenzano e Gallicano, mentre il gruppo di Lucca ha dovuto rinunciare ad entrare in campo a causa dell’improvvisa pioggia torrenziale.

Costretti a non esibirsi a causa dall’interruzione della gara gli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca" hanno sportivamente deciso di far redigere le classifiche per i tre gruppi ospiti che avevano presentato i loro esercizi e dal conteggio dei voti è risultato assegnato il “Premio della Giuria Tecnica" al Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano, mentre in “Premio della Giuria Popolare è stato assegnato agli Sbandieratori del Borgo San Lorenzo di Alba.