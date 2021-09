Cronaca



'Lucca Tattoo Expo', conto alla rovescia per l'ottava edizione

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:32

di barbara ghiselli

Conto alla rovescia per l'ottava edizione di Lucca Tattoo Expo, la kermesse dedicata all'arte del tatuaggio che si terrà al Polo Fiere dal 24 al 26 settembre. Saranno 100 gli artisti tatuatori che parteciperanno all'evento provenienti da numerose città italiane e da numerose località estere come: Svizzera, Francia e Spagna.

I dettagli del programma sono stati presentati, questa mattina, durante una conferenza stampa che si è tenuta nell'auditorium dell'Agorà e alla quale hanno preso parte, insieme all'assessore alla cultura e al turismo Stefano Ragghianti, la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi e gli organizzatori della manifestazione: Francesco Cerasomma e Davide Carpeggiani di Promolucca Eventi.

"Abbiamo lavorato per far sì che questa manifestazione potesse aver luogo anche quest'anno e siamo contenti del ricco programma che siamo riusciti a portare – ha dichiarato Cerasomma – e anche del fatto che la convention avrà una ricaduta economica importante anche sull'economia della Piana di Lucca: per alberghi; B&B e affittacamere. Ci auguriamo di poter fare la prossima edizione di Lucca Tattoo ad aprile 2022 come avveniva prima della pandemia".

Dello stesso parere Stefano Ragghianti che ha auspicato che nel prossimo anno il ricco calendario degli eventi lucchesi possa essere spalmato, come accade solitamente, in 10 – 11 mesi.

Grande soddisfazione per questa manifestazione e anche per la ripartenza degli eventi al Polo Fiere da parte di Francesca Fazzi che ha ricordato come il settore fieristico sia stato tra quelli più penalizzati di questo difficile periodo.

Alla conferenza è stato evidenziato che Lucca Tattoo Expo ha i seguenti patrocini: comune di Lucca, provincia di Lucca, C.C.I.A.A, Lucca Crea, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e C.N.A. Alla kermesse saranno inoltre presenti 15 aziende del merchandising, la ristorazione all'interno del Polo Fiere è curata dal Catering IL CUORE , notissima azienda lucchese che da decenni è presente a Lucca e propone ai palati dei visitatori prelibati cibi tipici lucchesi, toscani, vegani e vegetariani.

"La manifestazione, vista anche la varietà delle iniziative, è veramente adatta a tutti:– ha sottolineato Carpeggiani - i visitatori infatti, oltre a trovare artisti per ogni stile di tatuaggio, potranno anche partecipare a una lunga serie di spettacoli collaterali. Infatti, come da tradizione della convention, sono stati organizzati numerosi spettacoli e esibizioni. In prima battuta l'atteso contest degli artisti tatuatori che presenteranno di fronte a una giuria di guest star i loro lavori svolti durante la tre giorni. Ai vincitori dei vari stili verranno assegnate targhe. Non mancheranno gli spettacoli di intrattenimento di burlesque e musica live".

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.luccatattooexpo.it. Il costo dei biglietti è di 10 euro singolo giornaliero e 20 euro abbonamento singolo 3 giorni. Per l'ingresso è obbligatorio esibire il green pass, o tampone esito negativo. I biglietti sono acquistabili alle casse o in prevendita sul sito della manifestazione.

Il programma delle tre giornate dedicate al tatuaggio:

venerdì 24 settembre. Dalle 14.00 alle 21.00 ingresso al pubblico. Alle 15.00 inaugurazione della 8a edizione alla presenza delle autorità. Alle 18.00 iscrizioni tattoo contest. Alle 20.00 tattoo contest

sabato 25 settembre. Dalle 10.00 alle 22.00 ingresso al pubblico. Alle 16.00 Dahyla burlesque show. Alle 17.00 suicide girls show. Alle 18.00 iscrizioni tattoo contest. Alle 18.30 Dahyla burlesque show. Alle 19.00 dj set rock 80' 90'. Alle 20.00 tattoo contest.

domenica 26 settembre. Dalle 10.00 alle 22.00 ingresso al pubblico. Alle 16.30 country show. Alle 17.30 Cage meet & agree. Alle ore 17.30 Suicide girls show. Alle 18.00 live music Cage ( presentazione nuovo singolo "The purple light of dawn"). Alle 18.00 iscrizioni tattoo contest. Alle 19.00 dj set rock 80' 90'. Alle 20.00 tattoo contest