Cronaca



Lucca: vaccinazioni con il camper GiovaniSì nonostante il maltempo in piazzale Baroni

domenica, 19 settembre 2021, 13:15

Continuano anche nel pomeriggio di domenica 19 settembre , nonostante il maltempo, le vaccinazioni con il camper GiovaniSì in Piazzale Baroni (area Luna Park).

Nella mattinata, nonostante il temporale, sono state effettuate 52 vaccinazioni.

“Ci sono stati disagi per i medici, infermieri e amministrativi - spiega il direttore di zona Luigi Rossi - che ringraziamo per la consueta disponibilità e professionalità, insieme anche alla nostra logistica, ai servizi tecnici e alla protezione civile”.

Anche nel pomeriggio di domenica 19 settembre (orario 17-23) l’idea è quella di mantenere il camper in Piazzale Baroni, sia per chi si era già prenotato (circa 100 persone nell’arco della giornata) che per eventuali accessi liberi.

Il camper regionale è tornato oggi (19 settembre) in Piazzale Baroni a Lucca dove aveva già fatto tappa il 14 settembre, per la festa di Santa Croce (in quell’occasione erano stati effettuati 29 vaccini).

L’obiettivo della campagna è quella di agevolare la vaccinazione portandola quasi a domicilio.