Mamma cade dalle scale con il bimbo in braccio che batte la testa: trasferito in elicottero al Meyer

venerdì, 24 settembre 2021, 19:19

Quella di Roberto e di Emanuele è una storia di amicizia. Quarant'anni fa presero insieme la patente. Poi non si sono più rivisti fino allo scorso autunno quando entrambi, a ottobre 2020, vengono ricoverati nella stessa stanza del reparto Covid all'ospedale San Luca di Lucca

venerdì, 24 settembre 2021, 12:44

A seguito della segnalazione di un cittadino, il cui cane aveva ingerito una polpetta di carne quasi sicuramente avvelenata, i carabinieri forestali sono immediatamente intervenuti in località Fagnano e Santa Maria a Colle

venerdì, 24 settembre 2021, 12:38

Confesercenti area lucchese affida ad una nota la sua posizione, già protocollata a Palazzo Orsetti, sulla questione dei cassonetti dei rifiuti per le attività commerciali che sono state oggetto di alcune sanzioni da parte della polizia municipale

venerdì, 24 settembre 2021, 12:32

Martedì 28 settembre, alle ore 16:00, nei locali del Centro Chiavi d’Oro, “Colto, popolare e per ogni repertorio”: il musicista Mauro Redini racconta il mandolino. In programma brani d’Autore e della tradizione popolare italiana e internazionale. Lo accompagna alla chitarra, Giulio D’Agnello

venerdì, 24 settembre 2021, 09:34

Da tempo Nursind denuncia profonde lacune nell’organico del sistema regionale toscano, stimate in almeno 3 mila infermieri in meno rispetto a quanto sarebbe raccomandato per assicurare gli standard del servizio

giovedì, 23 settembre 2021, 23:44

Rete 4 "Stasera Italia" di Palombelli ospite Carlo Frecciero. Palombelli ha offerto uno spazio in solitaria a Frecciero di circa15 minuti. Alla domanda perché esistono i no vax, e se sono pazzi Frecciero, molto abilmente, è partito subito dal contesto internazionale geo politico, arrivando subito a Karl Swhab ed esponendo...