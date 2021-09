Cronaca



Murabilia 2021, gli appuntamenti di domenica

sabato, 4 settembre 2021, 13:54

Pomodori gialli o arancioni, uve e frutti antichi ormai dimenticati ma da riscoprire, frutti insoliti e tropicali. Frutta e verdura insieme a piante e fiori con orti belli da guardate e giardini buoni da mangiare a Murabilia, che nell'edizione dei venti anni ci porta alla scoperta di frutti e piante come in un mondo affascinante e misterioso da riconquistare. La mostra mercato del giardinaggio, organizzata da Lucca Crea e Comune, sulle Mura di Lucca chiude domani 5 settembre 2021 nell'anno del tema "Biodiversità nell'orto e nel frutteto".



160 gli espositori da tutta Italia e ben 10 dall'estero (Francia, Germania, Slovenia e Bulgaria), 8 mostre tematiche e la possibilità di visitare con lo stesso biglietto anche l'Orto Botanico (biglietto on line su www.murabilia.com/informazione-ai-visitatori/) e la novità del braccialetto che permette di entrare e uscire dalla mostra mercato nel corso della stessa giornata.



Fra le rarità proposte ci sono i limoni variegati, gli alberi e le piante selezionate per attirare le farfalle in giardino, ma anche l'albero del miele, una pianta che secerne una sostanza zuccherina, in grado di alimentare le api durante le giornate autunnali e poi il fiore della curcuma, la spezia utilizzate nei paesi asiatici, buona in cucina, ma anche bella come fiore. Ma ogni stand presenta varietà originali, come i crisantemi da mangiare, o curiosità insolito come le passiflore (il frutto della passione) con i fiori di mille colori e dimensioni.

Fra gli incontri più importanti di domenica la presentazione del libro Il pomodoro e la sua grande famiglia di Mariarosa Castelletti e Maurizio Lunardon, Index Seminum, 2021. Presenta Consuelo Messeri e Angelo Lippi, A.D.I.P.A Baluardo La Libertà (ore10); Le parole dei fiori, segreti e significati delle piante del paese del Sol Levante a cura di Paolo Linetti, iconografo e direttore del Museo d'Arte Orientale Mazzocchi di Brescia, presenta Alex Mesini (Baluardo San Regolo ore 10). Alle ore 11 la presentazione del libro: Paesaggi della Terra di Mezzo. La natura nelle opere di J.R.R. Tolkien di Roberto Arduini, (ed Eterea, 2021). Incontro con l'autore e la curatrice del volume Cecilia Barella con l'introduzione di Emanuele Vietina direttore di Lucca Comics & Games e la presentazione di Giovanni Russo (Baluardo San Regolo) che ci accompagnano alla scoperta della natura nel mondo fantastico.



alle 12,45 Tra Fiori e Fumetti a cura di Giovanni Russo, saggista, esperto di cinema d'animazione, giornalista e organizzatore di eventi, presenta Igor Mario Medved (Baluardo San Regolo). Alle 17 lo chef Claudio Menconi (medaglia d'oro nella Coppa del Mondo di Cucina categoria "decorazione e intaglio") che insegnerà a trasformare frutta e verdura in spettacolari decorazioni per la tavola con il suo libro Decorazioni per Quattro Stagioni. Quando la frutta e la verdura si vestono a festa a seguire lo showcooking a seguire (Baluardo San Regolo).