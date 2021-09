Murabilia, si parte con lunghe code e caos sulle Mura

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 3 settembre 2021, 18:57

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi di fronte all'Itc Carrara

venerdì, 3 settembre 2021, 14:28

Basta infatti assistere a un corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore per poter essere in grado di almeno provare a far diminuire il numero dei morti che ogni anno in Italia si contano per questo evento.

venerdì, 3 settembre 2021, 13:52

Totale e incondizionata solidarietà dalle Gazzette al personale dipendente della Asl nell'ambito di di Lucca (7 infermieri, 2 medici e 6 tecnici sanitari) umiliato e devastato psicologicamente da questa schifosa dittatura sanitaria

venerdì, 3 settembre 2021, 09:19

La notizia arriva sulla chat che abbiamo tutti in comune con la polizia. Ne avremmo fatto, sinceramente, a meno, ma non possiamo che augurare il meglio ad una donna e una persona che in sei anni si è conquistata la stima e la fiducia di colleghi, giornalisti e della città

giovedì, 2 settembre 2021, 23:36

Straordinaria mobilitazione delle forze di polizia disposta dalla questura per contrastare il rischio di contagio al Covid: sanzionati i responsabili della sicurezza della fiera che avevano fatto entrare i sei 'fuggitivi'

giovedì, 2 settembre 2021, 17:29

Un ricco calendario di appuntamenti a partire dal 6 settembre, un intero mese di opportunità legate al fitness, al benessere e alla ripartenza