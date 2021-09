Cronaca



No vax, attenzione, è stata appena detta tutta la verità

giovedì, 23 settembre 2021, 23:44

Rete 4 "Stasera Italia" di Palombelli ospite Carlo Frecciero. Palombelli ha offerto uno spazio in solitaria a Frecciero di circa15 minuti. Alla domanda perché esistono i no vax, e se sono pazzi Frecciero, molto abilmente, è partito subito dal contesto internazionale geo politico, arrivando subito a Karl Swhab ed esponendo il grande reset.

Colpo di scena!!!!!!

Palombelli lo blocca, gli toglie la parola, alza un foglio precedentemente stampato in cui campeggia il logo del grande reset e recita: "confermo che i no vax non stanno parlando di un complotto oscuro, ma di un progetto aperto, a cui tutti possono accedere digitando su Google eccetera eccetera.. il progetto esiste, ed è iniziato.

A Tal proposito, Palombelli prosegue:

"È notizia di questa mattina, che l'ISTAT ha dichiarato ufficialmente che le stime previste per la popolazione da 61 milioni, sono destinate a passare a 32 milioni causa zero natalità e decessi moltiplicati" (non ha dato date).

Freccero ha continuato, dicendo che tutto è indirizzato al debutto entro pochi anni del primo GOVERNO MONDIALE, in cui le tecnologie digitali dovrebbero garantire tutto il controllo di massa necessario, è stato scelto il modello sociale cinese, e che il green pass serve soltanto a questo, altrimenti non si spiegherebbe come mai un vaccinato dovrebbe aver paura di uno che non lo è.

Ha detto anche altre cose ma sto andando per sommi capi, da notare comunque che Palombelli ha fatto incessantemente da sponda come per rilanciare e amplificare un allarme pubblico, dicendo quello che poteva dire, non dicendo, ma comunque si e' gravemente esposta e compromessa.

Subito dopo ha aperto agli ospiti in studio, tra cui Sallustri, il quale ha immediatamente esordito a freddo contro Frecciero con il seguente avvertimento mafioso: "vorrei ricordare a Carlo che alla nostra età dovremmo pensare a finire bene e in pace i nostri giorni, invece di prendere simili posizioni che potrebbero provocare qualcosa di spiacevole".

Alla domanda se Frecciero si fosse vaccinato, la risposta è stata no. Stupore in studio a cui ha risposto "ognuno di noi ha scelto il proprio medico di famiglia a cui affidarsi, io ho scelto Montagneir che ho incontrato a Firenze, poi ha preso dei libri che ha iniziato a sbattere sul tavolo, "ho scelto Montanari Gatti, ho scelto Citro, ho scelto Tarro, (e poi altri), i quali mi hanno tutti sconsigliato vivamente di vacciarmi e loro sono veri scienziati.

La trasmissione è ancora in corso, con le varie polemiche del caso, ci tengo a sottolineare la portata mostruosa di queste dichiarazioni su rete 4 in prima serata, in cui Palombelli ha concesso a Frecciero 15 minuti, protetto in solitaria, al quale ha concesso di sganciare la bomba.

Ricordatevi l'affermazione più importante fatta dalla stessa Palombelli: "notizia ISTAT di questa mattina. La popolazione è destinata a passare dagli attuali 61 milioni a 32 milioni (non ha volutamente specificare date).

Onestamente, non so cosa ci possiamo aspettare ma se personaggi pubblici di questo tipo sono arrivati ad esporsi in questo modo è perché SANNO che non c'è rimasto più nessuno, se non una parte di societa civile. Ci hanno appena mandato un messaggio dicendoci "avete ragione voi su tutto, non dubitate, andate avanti perché siete rimasti soltanto voi".

