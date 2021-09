Cronaca



Nuova allerta per piogge e temporali

sabato, 18 settembre 2021, 14:02

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di colore arancio a causa di abbondanti piogge e forti temporali previsti nella giornata di domani, domenica 19 settembre, nella zona nord della Toscana e quindi anche sulla provincia di Lucca.

L'allerta arancio riguarda, in particolare, il rischio idrogeologico del reticolo idraulico minore e il rischio di forti temporali dalle 6 alle 15 di domani, domenica 19.

Le zone interessate dall'allerta arancio sono quelle a nord della regione: S1, S2, S3, V e corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, al Serchio costa, alla Versilia, mentre per la zona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio) l'allerta è indicata di livello giallo.

Le previsioni meteo del Lamma indicano per domenica rovesci e temporali, più frequenti sulle zone centro settentrionali della regione con cumulati medi significativi ed elevati. Sono inoltre possibili colpi di vento, temporali e grandinate. Sono in rinforzo i venti di Libeccio con raffiche forti sul litorale settentrionale e i crinali appenninici. Il moto ondoso è previsto in aumento fino a mari molto mossi o agitati.

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e

www.regione.toscana.it/allertameteo