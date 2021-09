Per Santa Croce vaccini senza prenotazione davanti le giostre

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 9 settembre 2021, 11:39

Un uomo di 60 anni, australiano ma nato in Belgio, residente a Nave, in via dei Lippi Bassi, si è tolto la vita questa mattina presto sparandosi un colpo di pistola alla testa con un'arma rudimentale che deteneva in casa

giovedì, 9 settembre 2021, 09:51

Cestini strapieni, cartacce per terra, spazzatura ammassata in vari punti sotto le siepi, rifiuti lungo i marciapiedi. Un brutto biglietto da visita, soprattutto per i tanti turisti stranieri che ancora oggi continuano ad arrivare nella nostra città e che posteggiano la loro auto al parcheggio Carducci lungo la circonvallazione

mercoledì, 8 settembre 2021, 22:20

Mentre il candidato a sindaco del centrosinistra Francesco Raspini è colpito da una comprensibile satiriasi di attivismo, Stefano Pierotti, l'autore della scultura in piazzale Boccherini viene alla luce e chiede - udite udite - perché sia stata... abbandonata in quello stato invece di essere rimossa

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:25

Dopo la pausa estiva riprendono, da questo sabato 11 settembre, a grande richiesta gli appuntamenti culturali a Villa Le Sughere in via di Montecarlo, 15 a Marginone di Altopascio, incontri che grazie alla nutrita partecipazione hanno incoraggiato gli organizzatori ad affrontare temi sempre più qualificati

martedì, 7 settembre 2021, 20:09

L'incidente, avvenuto alle 17:40 tra via Cesare Viviani e la farmacia comunale, ha coinvolto una Renault 19 bianca e una Suzuki nera. Traffico rallentato e brevi code

martedì, 7 settembre 2021, 17:40

Tornano quest'anno le fiere del Settembre Lucchese, cuore della tradizione cittadina, con le limitazioni dovute al Covid: richiesti mascherina e green pass