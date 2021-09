Cronaca



Perde il controllo della moto, grave un giovane

sabato, 18 settembre 2021, 09:11

di gabriele muratori

Un brutto incidente stradale è avvenuto alle 2 di notte sulla via Romana, poco prima della rotonda con incrocio via Carlo Piaggia, nei pressi dell'ospedale, dove un ragazzo di 27 anni alla guida della sua moto da strada, avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo rovinosamente a terra.



Secondo alcune testimonianze, il giovane avrebbe impattato proprio sulla rotonda per poi ribaltarsi sull'asfalto. Giunte sul posto sia l'automedica del Campo di Marte che l'ambulanza della Croce Verde. Gravi le condizioni del giovane. Incosciente e con vari traumi, è stato trasportato in codice rosso al vicino pronto soccorso del San Luca, e vista la situazione di gravità, è stato poi intubato e trasferito sempre in codice rosso all'ospedale di Cisanello.



Sul posto gli uomini della municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.