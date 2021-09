Cronaca



Pomeriggio ufologico a Villa Le Sughere a Marginone di Altopascio

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:25

Dopo la pausa estiva riprendono, da questo sabato 11 settembre, a grande richiesta gli appuntamenti culturali a Villa Le Sughere in via di Montecarlo, 15 a Marginone di Altopascio, incontri che grazie alla nutrita partecipazione hanno incoraggiato gli organizzatori ad affrontare temi sempre più qualificati.

Visto il continuare del caldo estivo l'evento questa volta si terrà nel parco della villa alle ore 17, dove sarà ospite il Ricercatore Indipendente Giancarlo Ferruccio Guido Sordelli che in oltre 2.500 notti passate ad osservare il cielo in Italia come all'estero, ha accumulato una quantità notevolissima di filmati e registrazioni ambientali, foto, rilevazioni termiche ed elettromagnetiche, appunti e testimonianze personali che appannano le certezze e fanno esplodere domande e teorie a soluzione delle stesse, le quali vanno dallo scientifico al paranormale, all'interno dell'affascinante mondo extrasensoriale e ufologico. Tutta questa vita avventurosa vissuta dal Sordeli verrà raccontata da lui stesso ed illustrata attraverso la sua opera letteraria dal titolo: "UFO: Come tutto ebbe inizio - Prima parte: dal 1969 al 1981 - Azioni, riflessioni, pensieri di un ricercatore alla scoperta di un mondo nuovo"

Il libro si trova su Amazon sia in versione cartacea che in formato Kindle.

Il pomeriggio sulle esperienze del fenomeno Ufo, sarà introdotto dalla ricercatrice del C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale) Ilaria Centoni, la presentazione a cura del poeta Marcello Lazzeri (in arte conosciuto come Bastiancontrario) ed interverrà lo scrittore e storico Franco Donatini.

Dall'Autore: "Le esperienze che ho vissuto e a cui mi richiamo sono ben vive in me e nelle persone che sempre mi circondano nelle varie uscite di Skywatching o negli esperimenti che, con strumenti da me ideati e realizzati da appositi tecnici, ci han più volte portati alla semplice, ma tuttora irrisolta domanda sul mistero che circonda l'origine dell'uomo".

A Villa Le Sughere vi aspettano quindi per trascorrere un evento insieme a Giancarlo... che non mancherà di sorprendervi.

Incontro privato in osservanza delle vigenti norme sanitarie anti Covid - 19 ad ingresso libero, per info: 329.9668708.