Presentato il nuovo anno educativo del nido d'infanzia comunale "Le coccinelle"

Altri articoli in Cronaca

sabato, 4 settembre 2021, 14:58

Oggi alle 11, in Piazzale Verdi a Lucca, una rappresentanza di finanzieri in congedo ha ricordato la figura dell'App. Gaetano Lamberti (medaglia di Bronzo al Valor Militare) ferito in battaglia presso porta Sant’Anna in Lucca

sabato, 4 settembre 2021, 13:54

Pomodori gialli o arancioni, uve e frutti antichi ormai dimenticati ma da riscoprire, frutti insoliti e tropicali. Frutta e verdura insieme a piante e fiori con orti belli da guardate e giardini buoni da mangiare a Murabilia, che nell'edizione dei venti anni ci porta alla scoperta di frutti e piante...

venerdì, 3 settembre 2021, 18:57

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi di fronte all'Itc Carrara

venerdì, 3 settembre 2021, 14:28

Basta infatti assistere a un corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore per poter essere in grado di almeno provare a far diminuire il numero dei morti che ogni anno in Italia si contano per questo evento.

venerdì, 3 settembre 2021, 14:27

Tanta gente, ma anche lunghe code che sono andate avanti anche per ore all'ingresso di Murabilia per il controllo del Green Pass o dei tamponi. Siamo al ridicolo

venerdì, 3 settembre 2021, 13:52

Totale e incondizionata solidarietà dalle Gazzette al personale dipendente della Asl nell'ambito di di Lucca (7 infermieri, 2 medici e 6 tecnici sanitari) umiliato e devastato psicologicamente da questa schifosa dittatura sanitaria