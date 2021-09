Cronaca



Prima campanella, definito il piano trasporti per studenti

martedì, 14 settembre 2021, 16:15

Si è svolta, nei giorni scorsi, una riunione della conferenza provinciale permanente, coordinata dal prefetto Francesco Esposito, per definire il piano di trasporto in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

All'incontro hanno preso parte l'assessore regionale al trasporto pubblico, Stefano Baccelli, i tecnici della Provincia, coordinati dall'architetto Francesca Lazzari, la dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale, Donatella Buonriposi, nonché i dirigenti degli Istituti di istruzione superiore del territorio e i rappresentanti di Ctt Nord e Trenitalia.

Nell'ambito della riunione sono state messe a punto le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19, in attuazione delle linee guida per l'organizzazione dei servizi di trasporto, approvate il 1° di settembre.

Il piano operativo, dal prossimo 15 settembre, prevede l'entrata in servizio di 28 bus aggiuntivi, rispetto a quelli attualmente in circolazione e, di questi, 25 saranno a supporto del servizio di rete, mentre 3 resteranno a disposizione dell'intero bacino provinciale e saranno impiegati laddove si verificassero delle criticità. In sostanza si tratta di mezzi 'jolly', utili all'adeguamento della frequenza dei mezzi, soprattutto nelle ore considerate 'ad alto flusso di passeggeri', così com'è stato indicato anche nelle Linee guida ministeriali: in questo modo è possibile garantire una rapida risposta, qualora una linea presenti criticità.

Accanto al potenziamento dei servizi di trasporto, è stato predisposto un piano di vigilanza con il coinvolgimento delle forze di polizia statali e delle polizie locali le cui modalità operative sono state curate dalla questura.

Non solo: sulla scorta dell'esperienza dello scorso anno, la Provincia, mantiene attivo il QR Code sui bus, strumento che permette ai viaggiatori di segnalare in tempo reale agli uffici provinciali le criticità che si possono verificare su una corsa, in modo da poter mettere in atto tutti quei provvedimenti che permettono risolvere in tempo quasi reale le problematiche emerse.

«Abbiamo riproposto il piano che ha ben funzionato lo scorso anno – ha dichiarato il prefetto, Francesco Esposito - con un potenziamento del servizio di trasporti e un'attività di vigilanza e accompagnamento sul rispetto delle misure di contenimento per consentire a tutti gli studenti di seguire le lezioni in presenza».

«L'esperienza dello scorso anno - commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini - è stata fondamentale per poter approntare un servizio quanto più possibile funzionale per la ripartenza di quest'anno. Ovviamente siamo già intervenuti nel rafforzare il servizio per quelle linee che avevano evidenziato delle criticità, come la Lucca-Barga, la Lucca-Altopascio e la direttrice Lucca-Versilia, ma, grazie all'innovativo sistema del QR Code e al costante e continuo contatto con le scuole, siamo sicuri che riusciremo a far fronte alle possibili problematiche che potranno emergere».