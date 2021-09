Ripartono le attività culturali al centro Chiavi d’Oro

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 24 settembre 2021, 12:44

A seguito della segnalazione di un cittadino, il cui cane aveva ingerito una polpetta di carne quasi sicuramente avvelenata, i carabinieri forestali sono immediatamente intervenuti in località Fagnano e Santa Maria a Colle

venerdì, 24 settembre 2021, 12:38

Confesercenti area lucchese affida ad una nota la sua posizione, già protocollata a Palazzo Orsetti, sulla questione dei cassonetti dei rifiuti per le attività commerciali che sono state oggetto di alcune sanzioni da parte della polizia municipale

venerdì, 24 settembre 2021, 09:34

Da tempo Nursind denuncia profonde lacune nell’organico del sistema regionale toscano, stimate in almeno 3 mila infermieri in meno rispetto a quanto sarebbe raccomandato per assicurare gli standard del servizio

giovedì, 23 settembre 2021, 23:44

Rete 4 "Stasera Italia" di Palombelli ospite Carlo Frecciero. Palombelli ha offerto uno spazio in solitaria a Frecciero di circa15 minuti. Alla domanda perché esistono i no vax, e se sono pazzi Frecciero, molto abilmente, è partito subito dal contesto internazionale geo politico, arrivando subito a Karl Swhab ed esponendo...

giovedì, 23 settembre 2021, 22:49

Nei salotti lucchesi, galeotti per natura, si aggirano personaggi potenzialmente pericolosi per le potenziali alleanze politiche in vista delle elezioni 2022. In uno di questi, pare, è comparsa una mina vagante, l'avvocato penalista più 'rognoso' di Lucca

mercoledì, 22 settembre 2021, 18:17

Lei, 50enne di Montecatini con precedenti specifici, in poco meno di tre ore ha colpito almeno quattro volte. In alcuni negozi si era addirittura camuffata con una parrucca bionda