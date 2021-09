Ritrovato a Milano Filippo Baccelli

Altri articoli in Cronaca

domenica, 26 settembre 2021, 20:48

Una vera e propria bomba d'acqua si è rovesciata su Lucca. Tuoni, fulmini vento e... disagi. Soprattutto allagamenti nel sottopasso della stazione ferroviaria

sabato, 25 settembre 2021, 18:07

Croce Rossa sempre più "green" e...in forma! In occasione della Giornata del benessere organizzata dalla palestra Ego Wellness Resort che si è tenuta questo pomeriggio, i volontari hanno presentato il progetto Un albero in più per Lucca contando ben 30 nuove piante adottate

sabato, 25 settembre 2021, 14:33

Si può riassumere così il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord, che stamani ha visto protagonisti, sul Serchio, tanti volontari delle associazioni convenzionate con l’ente consortile, impegnati a ripulire il parco fluviale dai rifiuti e dalle plastiche che pochi, ma non per questo meno dannosi incivili, proseguono a conferire...

sabato, 25 settembre 2021, 09:36

E’ stata completata con successo nella sala angiografica della struttura diretta da Francesco Bovenzi, la prima procedura di aritmologia interventistica in paziente con severa compromissione cardiovascolare e incontrollata aritmia insensibile alla terapia farmacologica

venerdì, 24 settembre 2021, 20:34

Come la giri e la rigiri è sempre la stessa: una buona occasione per fare sega a scuola. Studenti in piazza e in sciopero per il clima: peccato che, fra qualche anno, saranno tutti belli e inquadrati pedine più o meno coscienti del sistema che, adesso, dicono di voler combattere.

venerdì, 24 settembre 2021, 19:19

Quella di Roberto e di Emanuele è una storia di amicizia. Quarant'anni fa presero insieme la patente. Poi non si sono più rivisti fino allo scorso autunno quando entrambi, a ottobre 2020, vengono ricoverati nella stessa stanza del reparto Covid all'ospedale San Luca di Lucca