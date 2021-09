Cronaca



Ruba monopattino in Fillungo: denunciato minorenne marocchino

martedì, 7 settembre 2021, 12:25

La polizia ha denunciato un ragazzo di 16 anni,per furto aggravato di un monopattino elettrico. Il furto è avvenuto giovedì pomeriggio in via Fillungo, quando la proprietaria, uscendo da un negozio, al posto del monopattino ha trovato solo i frammenti del lucchetto spezzato.



Da un’analisi delle telecamere cittadine, gli investigatori hanno potuto accertare che a commettere il furto erano stati due ragazzi, di cui uno ben visibile in volto. Dopo aver diffuso l’immagine del ragazzo da cercare, la polizia ferroviaria lo ha individuato alla stazione di Lucca, identificandolo per un minorenne di origini marocchine il quale, messo alle strette, ha anche confessato dove aveva nascosto il monopattino, ovvero in un casolare nei pressi della stazione di Viareggio, pronto per essere rivenduto.



Gli operatori della Polfer di Viareggio hanno in effetti ritrovato il monopattino, restituendolo alla legittima proprietaria.