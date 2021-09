Cronaca



San Concordio: vecchi parcheggi, nuovi problemi

giovedì, 16 settembre 2021, 08:41

di mara gemignani

Un’esperienza spiacevole quella che sta accadendo a molti lucchesi da ormai più di un mese: problemi causati, a detta di alcuni utenti, dall’ufficio permessi Metro srl che non solo ha modificato alcuni regolamenti riguardanti i parcheggi del quartiere di San Concordio a Lucca, ma sembra anche che non riesca a gestirne.

La storia viene raccontata da una residente di San Concordio, ma che sappiamo per certo non essere l’unica a trovarsi in questa situazione: lei stessa dichiara di essersi rivolta ad un legale per poter risolvere la questione, ma ritiene che molti altri, soprattutto anziani, potrebbero cadere nelle trappole burocratiche causate da uno scarico di responsabilità tra i vari enti.

Ma partiamo dall’inizio. Dal 2009 i residenti avevano la possibilità di parcheggiare le proprie auto con degli apposti permessi su tutta la zona del quartiere, per cui la signora e il marito, pur essendo residenti in due vie diverse (ma attigue) per necessità personali, potevano parcheggiare le loro due auto nella zona che preferivano. Si tratta in particolare di via Vincenzo Civitali e di Viale San Concordio. Macchine usate da entrambi, nonostante le due diverse intestazioni, dato che si tratta di una moglie e di un marito che non solo usufruiscono in maniera alternata delle auto, ma che sono anche sposati con la comunione dei beni.

Quest’anno però, il cambio di regolamento, ha reso possibile parcheggiare l’auto solo nella via di residenza: un problema che la signora cerca da tempo di risolvere recandosi innumerevoli volte all’ufficio permessi, dove però si sente dare risposte da lei ritenute poco consone, e che potrebbero causare problemi, soprattutto economici, a chi non si mostra attento e informato sui regolamenti.

Le viene infatti detto dalla Metro srl che, per poter parcheggiare l’auto del marito nella via dove entrambi abitano ma dove solo lei è residente, dovrebbero cambiare l’intestazione della macchina, operazione che richiede una spesa di 1115 euro. Nonostante le proteste e le richieste della donna, l’unica soluzione che l’ufficio le mette a disposizione è quella di attivare un’intestazione temporanea per l’uso dell’auto in comodato d’uso. Una soluzione che, suggerisce l’ufficio, deve essere svolta presso l’ACI, dove la spesa sarebbe di 70 euro, mentre alla motorizzazione costerebbe solo 27, ma nessuno suggerisce tale opzione.

Molte persone si trovano fuori dall’ufficio con lo stesso problema, e a tutte viene suggerita questa soluzione, non molto conveniente, non solo per la spesa ma anche per le modalità con cui dovrà essere rispettata, ma che purtroppo non vengono specificate dall’ufficio permessi: c’è infatti una clausola nell’attivazione di questo permesso temporaneo, quella che solo chi usufruisce del comodato d’uso dell’auto potrà effettivamente guidare il mezzo. Problema non da poco per una famiglia abituata a condividere le auto e che rischierebbe notevoli problemi con l’assicurazione.

La signora denuncia anche una sorta di disinteresse da parte di chi dovrebbe invece dare delle risposte concrete: risposte che dopo giorni di attesa ancora non arrivano e che hanno costretto la residente a pagare (fino a oggi) un totale di 165 euro di parcheggio. La PEC della signora, indirizzata al comune e protocollata il 17 agosto, infatti, non ha ancora ricevuto risposta, e dal primo di settembre la famiglia è stata costretta a pagare regolarmente il parcheggio, come se non fosse neanche residente nella zona.

“Il regolamento comunale – sostiene la testimone – sicuramente è proteso a non dare il permesso sosta a ‘furbetti’ o a un’auto esterna alla famiglia residente per evitare abusi…ma non è il nostro caso!”

Un problema non da poco quindi, quello che si sta sviluppando a Lucca, di cui molte persone sembrano esserne vittime. L’augurio è quello che le risposte ai cittadini possano essere tempestive e soprattutto risolutive di questa situazione di difficoltà.