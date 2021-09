Cronaca



Scontro auto-moto, grave centauro

lunedì, 27 settembre 2021, 17:03

di gabriele muratori

Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 sul viale Luporini a Sant'Anna, di fronte la cremeria Opera.



Secondo le prime ricostruzioni, un'automobile che procedeva verso la città avrebbe svoltato a destra per entrare proprio nel parcheggio del locale quando nello stesso senso di marcia, sempre alla sua destra, stava sopraggiungendo una moto. L'impatto è stato inevitabile e, nell'urto, il motociclista è finito a terra riportando un grave trauma cranico.



Giunti sul posto i sanitari, l'uomo è stato soccorso da medico e infermiere dell'automedica del Campo di Marte, caricato sull'ambulanza della Misericordia di Lucca e infine trasportato in ospedale in codice rosso. Dai primi accertamenti, pare che il conducente della moto abbia perso il controllo a causa di un malore.