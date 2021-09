Cronaca



Scontro auto-scooter, grave un motociclista

martedì, 14 settembre 2021, 16:55

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto ieri sera verso le 19.30 sulla via per Pisa a Santa Maria del Giudice, poco prima dell'ingresso del foro di San Giuliano, dove uno scooter e un'automobile si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un uomo di 75 anni residente a San Lorenzo a Vaccoli, il quale nella caduta rovinosa ha riportato vari traumi. Intervenuti sul posto chiamati dai passanti, l'ambulanza della Misericordia di Lucca e l'automedica del Campo di Marte che hanno soccorso il ferito. Illesi, eccetto lo spavento, gli occupanti della macchina.



L'uomo, grave ma cosciente, una volta stabilizzato, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato direttamente al centro politraumi dell'ospedale di Cisanello in codice rosso per sospette fratture agli arti e al bacino. Intervenute poi una volante della polizia di stato e della polizia municipale per regolare il traffico, interrotto per più di mezz'ora, e per ricostruire le dinamiche dell'incidente.