Cronaca



Scontro tra due auto a Monte San Quirico: traffico rallentato

martedì, 7 settembre 2021, 20:09

di chiara grassini

Scontro tra due auto a Monte San Quirico, sulla via per Camaiore. L'incidente, avvenuto alle 17:40 tra via Cesare Viviani e la farmacia comunale, ha coinvolto una Renault 19 bianca e una Suzuki nera. Traffico rallentato e brevi code. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia municipale che ha fatto i rilievi.