Scoppia lo scandalo della scultura 'potata', l'artista denuncia: "E' costata 80 mila euro, ma a me ne sono arrivati solo la metà. Che fine hanno fatto gli altri?"

mercoledì, 8 settembre 2021, 22:20

di aldo grandi

Avete presente la scultura piantata nel bel mezzo della rotatoria di piazzale Boccherini? Sì, proprio quella color ruggine e, ai più, incomprensibile, con i rami che erano ricchi di foglie e che adesso, invece, è stata volutamente potata e 'manipolata' dal suo stesso autore? Quella, per intendersi, su cui sta scritto in vernice bianca indelebile 'Oggi è domenica domani si muore'?

Bene, adesso scoppia un vero e proprio scandalo sul compenso pattuito tra Stefano Pierotti a seguito del bando regolarmente pubblicato e la cifra che la Fondazione Carilucca di Marcello Bertocchini avrebbe sborsato. All'autore dell'opera, infatti, che è stato denunciato per danneggiamento aggravato, sono stati consegnati 40 mila euro. Che fine hanno fatto gli altri?

E' lo stesso Pierotti a domandarselo in una lettera he ci ha inviato e che la dice lunga su quale sia lo stato d'animo dei contendenti di questa vergognosa situazione venutasi a creare per colpa della superficialità di troppi condita con il buonsenso di pochi. Tra l'altro si viene improvvisamente a sapere che la scultura non doveva essere piazzata dove si trova adesso. Per di più lo stesso artista si domanda come mai la sua opera d'arte sia ancora in quello stato e non sia stata ancora rimossa dal comune.

Ecco il testo della lettera:

Caro Aldo Grasso, sono quello (aggiungerei scultore se per lei non fosse un'offesa) che ha fatto quella roba "brutta bao" come lei descrive (per carità è un suo sacrosanto diritto esprimere il suo giudizio. Magari un lettore si aspetterebbe un briciolo di argomentazioni in più...) in piazza Boccherini e poi è andato il 17 maggio a darle una "potatina' (e non a distruggerla a pezzi come invece lei racconta).

Ad esempio ha fatto delle interessanti considerazioni, ma si è limitato a fare delle congetture. Secondo me, si potrebbe chiedere all'amministrazione come giustifica il fatto che la scultura sia ancora lì in quello stato (dato che anche loro quel mio intervento lo hanno considerato un obbrobrio), adesso che siamo entrati nel "settembre lucchese".

Nel suo articolo ha parlato di 80mila euro.Anche io ho sentito fare queste cifre. A me però, come riportato sul bando (che non prevedeva tra le altre cose piazza Boccherini quale collocazione finale - se lo vada a leggere, è pubblico: https://www.fondazioneragghianti.it/2018/06/12/arte-memoria-spazio-urbano-stefano-pierotti-vincitore-del-concorso/ bensì il triangolo all'interno delle mura presso Porta San Pietro), sono andati 40 mila ero lordi. Sarebbe interessante sapere gli altri 40 dove sono andati a finire...

Foto Ciprian Gheorghita