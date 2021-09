Settembre Lucchese: torna il Palio di Santa Croce in piazzale San Donato

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 17 settembre 2021, 18:59

Il corso BLS-D si svolgerà domenica 19 settembre alle ore 9 presso il Centro Ginnastica Firenze in via di Piaggiori, 165 a Segromigno in Monte

venerdì, 17 settembre 2021, 17:28

La Uilcom che organizza i lavoratori del distretto cartario aderisce alla lotta dei lavoratori della GKN e parteciperà con una propria delegazione alla iniziativa nazionale di sabato 18 settembre

venerdì, 17 settembre 2021, 17:24

Alla parrocchia di San Pietro a Vico si avvicina il momento del festeggiamento per la patrona del paese la Beata Vergine Addolorata che si terrà domenica 19 settembre

venerdì, 17 settembre 2021, 12:59

Tutto il personale di Confartigianato Imprese Lucca, piange la scomparsa del collega dott. Raffaello Di Grazia che ci ha lasciati all’età di 69 anni. Persona umile e mite è stata un punto di riferimento per centinaia di artigiani

giovedì, 16 settembre 2021, 22:01

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d'emergenza, il green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani

giovedì, 16 settembre 2021, 18:49

Il 20 settembre i Cobas Scuola hanno indetto una serie di presidi in varie città italiane per chiedere una serie di istanze. A Lucca in piazza Guidiccioni dalle 17