venerdì, 3 settembre 2021, 14:28

Si potrebbero salvare molte vite solo assistendo a un corso BLS-D gratuito. A fronte dei 70.000 decessi l'anno per arresto cardiaco, l'unica arma a nostra disposizione è la conoscenza.

Basta infatti assistere a un corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore per poter essere in grado di almeno provare a far diminuire il numero dei morti che ogni anno in Italia si contano per questo evento. Non esiste nessuna patologia, nemmeno la più invasiva, che fa registrare questi numeri ed è importante ricordare, che la morte improvvisa può arrivare anche in soggetti totalmente sani.

Il calciatore della Danimarca Eriksen, colto da arresto cardiaco durante i campionati europei di calcio, ne è la più lampante dimostrazione.La nuova legge sancisce e sottoliena nero su bianco, che chiunque, in caso di emergenza, può prendere un DAE, accenderlo e seguendo le istruzioni vocali cercare di rianimare un altro essere umano, perchè il defibrillatore non rende possibile nessun tipo di erorre.Ovviamente aver partecipato a un corso può agevolare questa operazione sia dal punto di vista psicologico che tecnico-pratico.La Cecchini Cuore ONLUS, associazione voluta dal Dr. Maurizio CECCHINI cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa, svolge corsi totalmente gratuiti e aperti a tutti, senza limiti di età o di altro genere, nei quali vengono insegnate le manovre di rianimazione cradiopolmonare, fondamentali per mantenere in vita un paziente in attesa del DAE e l'uso di questo elettrodomestico salvavita anche se è talmente semplice da utilizzare, che lo facciamo provare nelle scuole ai bimbi di prima elementare.Il prossimo corso a Lucca si svolgerà il giorno 4 Settembre 2021 alle ore 09,30 nella palestra Aikido Renwakai Italia presso A.PI.CI in via di Tiglio, 1075 S. Filippo a Lucca e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio BONINO, istruttore certifica dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS.

Sarà illustrato come

-riconoscere un arresto cardiaco

-eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare

-utilizzare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno)

e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich).Il corso sarà tenuto rispettando tutte le norme anti covid-19.

Per questo motivo è obbligatorio presentarsi muniti dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla legge.Prenotazione obbligatoria telefonando a Massimiliano 347-5264987