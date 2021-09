Cronaca



Silvia Cascino lascia la questura di Lucca e va a Roma a coordinare le squadre mobili di tutta Italia

venerdì, 3 settembre 2021, 09:19

di aldo grandi

Fino ad oggi, ad essere sinceri, avevamo salutato soltanto uomini della polizia o dell'Arma che, dopo essere stati in questa valle di lacrime, venivano promossi e trasferiti altrove: Virgilio Russo ad esempio, o anche Stefano Filucchi ma, perché no?, Fabio Alessandrini e Salvatore Maiorana tra i carabinieri e tanti, tanti altri ancora. Mai era accaduto di volerci occupare del saluto, dopo sei anni a capo della quadra mobile, ma anche, spesso, responsabile dei rapporti con stampa, a una esponente del gentil sesso in divisa, in questo caso Silvia Cascino.

Siciliana, la ricordiamo ancora quando arrivò a Lucca, minuta, ma grintosa, determinata, ma simpatica, sempre rispettosa dei ruoli, mai eccessiva nell'esposizione, attenta a non enfatizzare i successi che, indubbiamente, sotto il profilo investigativo ha avuto.

Ci siamo, sovente, domandati come fa una donna con la sua dolcezza e la sua femminilità, a gestire e guidare un reparto così maschile e difficile come la squadra mobile di una questura. Lì, se non hai la capacità di mostrarti autorevole, l'autorità serve a ben poco. Silvia Cascino ci è riuscita e anche bene se ci è rimasta per ben sei anni sotto i numerosi questori che si sono avvicendati. Colpita, purtroppo, dalla scomparsa prematura del marito, non si mai tirata indietro e ha continuato nel suo lavoro a essere quella che è sempre stata, un esempio di professionalità. Donna che ha sempre difeso le donne occupandosi di proteggerle quando erano vittime di stalking e violenze, Silvia Cascino adesso se ne va a Roma, promossa, al servizio centrale operativo, l’ufficio che coordina tutte le squadre mobili d’Italia. A Roma, al di là dell'ambiente di lavoro, troverà una città meravigliosa per certi versi, meno per altri, ma è indubbio che si tratta di una grande opportunità e non soltanto di lavoro.

Con noi è sempre stata gentile e disponibile, intelligente e tosta, mai sopra le righe, ma nemmeno sotto, sicura di ciò che diceva e di ciò che faceva. Mai un tentennamento, mai una esitazione. Puntuale, precisa, costante, sicura, ma senza mai dimenticare di essere, in particolare, umana. Con tutti.

Noi le auguriamo il meglio sotto tutti i punti di vista perché se lo merita e perché è una bella persona cose che, di questi tempi e a queste latitudini, non parliamo, poi, di quelle capitoline, sono rare a trovarsi.