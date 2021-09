Smarrito un cane pastore. L'appello del padrone: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 10 settembre 2021, 14:53

L'amministrazione comunale ha emesso oggi due diverse ordinanze per vietare contenitori rigidi e oggetti contundenti in occasione della processione di Santa Croce e della Fiera di Borgo Giannotti

venerdì, 10 settembre 2021, 13:54

È una delle statue più imponenti della mostra outdoor e senza dubbio una delle più ammirate e "instagrammate", davanti alla quale ogni giorno decine di turisti si fermano per uno scatto o un selfie che finiscono immediatamente sui social media

venerdì, 10 settembre 2021, 13:31

La polizia ha eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino albanese, M.D. 35 enne, per spaccio di cocaina

venerdì, 10 settembre 2021, 11:17

Siamo giunti all'ultima giornata, sabato 11 settembre, di questa intensa prima Convention di Spazio Spadoni, nel giorno in cui si festeggia il 1° anno di Spazio Spadoni. E' ancora possibile partecipare presso il Convento di San Cerbone a Lucca, o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org

giovedì, 9 settembre 2021, 14:02

La Santa Croce, la festa dei lucchesi, si caratterizzerà per la sicurezza dei giovani e dei giovanissimi dall'emergenza Covid

giovedì, 9 settembre 2021, 11:39

Un uomo di 60 anni, Winfried Louis Maria Vervenne, nato in Belgio, residente a Nave, in via dei Lippi Bassi, si è tolto la vita questa mattina presto sparandosi un colpo di pistola alla testa con un'arma rudimentale che deteneva in casa