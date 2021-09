Cronaca



Spazio Spadoni, ultimo giro con tanti appuntamenti

venerdì, 10 settembre 2021, 11:17

Siamo giunti all'ultima giornata, sabato 11 settembre, di questa intensa prima Convention di Spazio Spadoni, nel giorno in cui si festeggia il 1° anno di Spazio Spadoni. E' ancora possibile partecipare presso il Convento di San Cerbone a Lucca, o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org, o online sulla piattaforma Zoom.

Come per tutta questa settimana, anche questo sabato verranno affrontate tematiche importanti con ospiti d'eccezione. Si partirà la mattina con Gianfranco Brunelli, giornalista professionista, politologo ed esperto di temi religiosi, direttore della rivista religiosa 'Il Regno' e Riccardo Bigi, giornalista del settimanale Toscana Oggi che ci illustreranno 'Dante e la RECIPROCITA' '.

A seguire ci sarà l'intervento di Don Marcello Brunini, direttore spirituale del Seminario Inter Diocesano di Pisa con 'Curare la Misericordia che cura'. Pomeriggio con S.E.R. Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo della Diocesi di Lucca e Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita che affronterà il tema della RECIPROCITA' tra misericordie e Chiesa con l'incontro 'Percorso per la vestizione comunitaria dei coordinamenti di Lucca e Versilia'.

L'ultimo evento sarà guidato da Massimo Pellegrini, Responsabile della Toscana della Comunità Italiana Foulard Bianchi, con l'incontro 'Ciascuno cresce se sognato. RECIPROCITA': un patto per co-educare'. A concludere questa importante Convention, ci sarà dalle ore 18.00 la Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Paolo Giulietti, e a seguire i saluti e un arrivederci al prossimo anno con la seconda Convention di Spazio Spadoni. Ancora qualche posto libero per poter partecipare in presenza presso il Convento di San Cerbone (via della Fornace, 1512, 55050, Lucca), ricordando che la partecipazione alla Convention è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione.

Per info, aggiornamenti, iscrizioni e manifestazioni di interesse scrivere a segreteria@spaziospadoni.org Tel. +39 327 4532134 www.spaziospadoni.org