Urtata da un'auto nel parcheggio del San Luca, infermiera in coma

martedì, 28 settembre 2021, 18:04

Sgominata una banda di pericolosi sovversivi per non dire peggio che la sera del primo settembre si introducevano arbitrariamente nell’area del Luna Park privi di Green Pass, eludendo il controllo del personale addetto alla sicurezza

martedì, 28 settembre 2021, 18:01

Ieri pomeriggio in piazza San Michele è arrivata la staffetta ciclistica dei Parents e Fridays for Future Italia, che stanno percorrendo la via Francigena da Roma a Milano, in vista del vertice PreCOP 26 delle Nazioni Unite che si terrà all'inizio del mese di ottobre a Milano appunto

martedì, 28 settembre 2021, 17:51

I funzionari ADM di Livorno hanno scoperto un’importante frode che avrebbe interessato due distinte spedizioni dalla Cina di scooter elettrici in violazione alla normativa sui marchi.

martedì, 28 settembre 2021, 17:35

Terminati gli studi teologici, si è laureata in Filosofia all’ Università di Pisa. Attualmente insegna al Liceo Scientifico "A. Vallisneri" di Lucca ed è residente a Quiesa

martedì, 28 settembre 2021, 13:55

Garby e isole interrate: unico sistema per migliorare la qualità della raccolta differenziata in centro storico. Sistema Ambiente difende la raccolta porta a porta lucchese, chiarendo all'ex assessore regionale Eugenio Baronti le scelte operate per il centro storic

martedì, 28 settembre 2021, 13:46

Anche il territorio di Villa Basilica sarà raggiunto dalla connessione veloce: grazie all'Agenda digitale della Regione Toscana sono stati stanziati i fondi per la realizzazione della rete in fibra ottica. I lavori sono stati avviati e sono già iniziati i primi scavi per le opere necessarie