Cronaca



Volto Santo, niente vestizione in attesa del restauro

venerdì, 10 settembre 2021, 17:21

Con estremo rammarico, ma con consapevole senso di responsabilità, il Capitolo della Cattedrale di Lucca comunica che quest’anno 2021, nella festività dell’Esaltazione della Santa Croce, l’effige lignea del Volto Santo non sarà “vestita” con i tradizionali apparati solenni.



"Questa scelta - spiega la diocesi -, già presa il 3 maggio scorso – festa dell’Invenzione della Santa Croce –, si è resa necessaria per il critico stato conservativo del legno che, a detta degli esperti, manifesta oramai anche chiari segni di deperimento dello strato pittorico. Pertanto il Capitolo, facendo proprio il criterio di prudenza già assunto lo scorso maggio, sceglie di salvaguardare il bene simbolo della Chiesa e della Città di Lucca, evitando ogni sollecitazione pericolosa che potrebbe verificarsi con l’apposizione degli apparati: corona, collare, veste e polsini in velluto addobbati con gioielli".



Il Capitolo inoltre comunica che è in corso l’analisi di un programma di studi scientifici ad hoc, che possano al più presto portare ad un restauro serio e rigoroso di quella che, come ormai è noto, trattasi della statua lignea più antica dell’occidente.



"Dopo tale restauro - conclude la diocesi di Lucca - l’effige tornerà ad essere “vestita” con i tradizionali apparati solenni nelle due occasioni date dalla tradizione: a maggio e a settembre. Il sentito rammarico e la responsabilità assunta, niente mutano nel programma delle celebrazioni né, come è ovvio, sul senso di fede con cui ci apprestiamo tutte e tutti a festeggiare la Santa Croce".