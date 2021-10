Cronaca



5 mila borracce agli studenti lucchesi per aiutarli a rispettare l'ambiente

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:06

di barbara ghiselli

Cinquemila borracce con la scritta #LaFontedelFuturo sono state consegnate questa mattina ad altrettanti studenti di sette istituti superiori del comune di Lucca.

Ad essere coinvolti sono stati gli studenti di sette scuole appartenenti a tre istituti da cui è nata la richiesta di impegno per diminuire la produzione di rifiuti nelle attività scolastiche: il polo scientifico Tecnico Professionale "E. Fermi– G. Giorgi", lI.I.S. "Carrara – Nottolini -Busdraghi" e il liceo scientifico Vallisneri. Proprio al Vallisneri, oggi, si è tenuta a fine mattinata la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa nel corso della quale una rappresentanza degli studenti ha ricevuto le borracce.

Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti degli enti che hanno realizzato insieme ai dirigenti scolastici e agli insegnanti il progetto: per il comune di Lucca gli assessori Francesco Raspini e Valentina Simi; per Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Lucca, il presidente Giulio Sensi e l'amministratore delegato Salvatore Pipus; per Sistema Ambiente, l'azienda di igiene urbana, Silvana Sechi, consigliere di amministrazione. Insieme a questi enti un importante contributo è stato dato dal Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (Cial) che ha sostenuto e favorito l'iniziativa sul territorio lucchese.

Sensi ha ricordato che che i rappresentanti del comune, di Geal e di Sistema Ambiente hanno incontrato nel corso della mattinata, all'interno delle sette scuole, i rappresentanti dei cinquemila studenti, per condividere con loro lo spirito dell'iniziativa, nata prima della pandemia e giunta adesso a completa realizzazione.

"Grazie a queste borracce – ha dichiarato Sensi – i giovani potranno diminuire il consumo di bottigliette di plastica monouso e sensibilizzare gli amici e le loro famiglie verso comportamenti ambientalmente responsabili. I giovani devono essere consapevoli che, partendo dalle buone pratiche, potranno diventare quindi ambasciatori di un cambiamento in tal senso"

Dello stesso parere gli assessori Raspini e Simi che hanno sottolineato l'importanza di ascoltare le idee dei giovani sulle politiche ambientali: "Sono stati proprio infatti gli studenti a sollecitare di estendere i fontanelli di acqua di alta qualità realizzati già in quattro quartieri e in fase di realizzazione in altrettante zone del territorio".

Sechi ha ricordato che Sistema Ambiente – oltre a occuparsi di gestione dei rifiuti – vuole anche, come dimostra questo progetto, fornire ai giovani degli strumenti per contribuire con i loro comportamenti alla costruzione di un futuro sostenibile.

A creare il nome "La Fonte del Futuro" sono stati quattro studenti del Busdraghi di Mutigliano: Francesco Mario Carli, Francesco Cosimo Sibilla, Lisa Venturi e Samuele Patalani. Anche loro hanno partecipato, insieme alla dirigente Bechelli, alla conferenza stampa raccontando come è nata l'idea. Idea recepita da Geal che ha creato il logo e il titolo che caratterizza anche l'immagine dei fontanelli di acqua di alta qualità realizzati già in quattro quartieri e in fase di realizzazione in altrettante zone del territorio. L'evento di consegna delle borracce fa parte del programma nazionale del "Festival dello Sviluppo sostenibile" che l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) organizza per sensibilizzazione sui temi dell'Agenda 2030 e a cui il comune di Lucca ha aderito.